Cam Thomas piétine d’impatience

En un claquement de doigts, Cam Thomas est passé du rire aux larmes le 8 novembre dernier, à l’occasion de la rencontre entre les Nets et les Clippers. Reparti pour faire son chantier habituel en attaque, l’arrière de Brooklyn s’est soudainement blessé à la cheville gauche. Les examens effectués le lendemain ont confirmé une belle entorse, nécessitant de le maintenir loin des terrains pour au moins deux semaines.

Cam Thomas a ainsi été aperçu mardi avec sa botte de protection en marge de la rencontre remportée face au Magic et il doit prendre son mal en patience alors que sa prochaine évaluation par le staff médical est prévu pour dans une semaine. Ce qui semble être une éternité pour lui, qui avait évité les blessures depuis le début de sa carrière.

« J’ai déjà eu des entorses à la cheville, mais c’était plutôt des petites torsions et je revenais au match suivant ou même dans le même match. Mais là, c’était une entorse de la cheville plus importante, donc c’était l’une de mes premières », a-t-il expliqué.

Un seul objectif : revenir au plus vite à son meilleur niveau

Une situation qu’il a visiblement du mal à gérer alors que ses mains doivent déjà le démanger, surtout qu’il avait réussi un début de saison d’exception à 26.9 points de moyenne sur ses huit matchs disputés.

« Bien sûr, c’est frustrant. Je jouais très bien, j’aidais l’équipe, on se battait bien », a-t-il ajouté. « Je devais être combien, 6e ou 7e meilleur scoreur de la NBA à ce moment-là ? Donc c’est clair que c’est frustrant. Mais au final, il y a une raison à tout, et je vais simplement essayer d’effectuer ma rééducation du mieux que je peux afin de pouvoir revenir au niveau auquel j’étais. C’est la seule chose qui m’importe ».

Les progrès sont encore très légers puisqu’il doit encore se déplacer avec une protection pour maintenir sa cheville immobile. « Je me sens mieux et je vais de mieux en mieux, donc la seule chose dont j’ai hâte, c’est juste essayer d’accélérer le processus afin de pouvoir revenir et aider l’équipe » assure-t-il néanmoins.

En son absence, Brooklyn, qui a également perdu Ben Simmons, a pour l’instant tenu la baraque en perdant seulement un seul match (face à Boston) et reste donc sur deux succès face à Washington et Orlando.

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 Total 190 22 44.0 34.4 85.5 0.3 2.2 2.5 1.8 1.4 0.5 1.3 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.