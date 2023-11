Trois semaines après la reprise, les Suns devraient finalement voir leur « Big Three » à l’oeuvre, puisque l’Arizona Republic rapporte que Devin Booker est sur le point de retrouver les parquets, après cinq matchs d’absence. Son retour devrait ainsi avoir lieu dès demain, mercredi.

Par conséquent, Phoenix risque d’accueillir les Wolves, une des équipes en forme du moment, avec Devin Booker en tenue donc, mais aussi Kevin Durant et Bradley Beal. Un trio que Frank Vogel n’a pu aligner qu’à deux reprises jusqu’à présent : en présaison, et sur un faible échantillon, contre les Pistons puis les Blazers (pour deux victoires).

En saison régulière, les Suns n’ont pas encore pu juger du rendu de leur « Big Three », ce qui leur a valu de débuter en douceur : 4 victoires et 6 défaites, pour une 9e place à l’Ouest. Malgré les performances de Kevin Durant (30 points, 7 rebonds, 5 passes et 1 contre de moyenne…), fidèle à lui-même en attendant de recevoir le soutien de Devin Booker (32 points, 11 passes et 8 rebonds de moyenne en deux matchs) ou Bradley Beal (17 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne en trois matchs).