Joueurs de la semaine | Une grande première pour Anthony Edwards

Joel Embiid à l’Est, Anthony Edwards à l’Ouest. Pour désigner ses Joueurs de la semaine, la NBA n’a pas fait dans l’originalité, car le leader des Sixers et celui des Wolves s’imposaient comme deux évidences dans leurs conférences respectives. En témoigne leur présence dans notre cinq de la semaine.

Il faut dire que Joel Embiid et Anthony Edwards ont tous les deux bouclé les sept derniers jours invaincus (4-0), le pivot de Philadelphie cumulant 36.3 points, 12.5 rebonds, 5.0 passes et 2.0 contres de moyenne, tandis que l’ailier de Minnesota a aligné 31.3 points, 6.8 passes, 6.3 rebonds et 2.0 interceptions de moyenne.

Deux sacres logiques donc, alors que Joel Embiid l’emporte pour la 12e fois et que Anthony Edwards est récompensé pour la toute première fois de sa carrière.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 8 34 51.2 37.9 84.3 2.9 8.6 11.5 5.5 2.5 0.6 3.9 2.3 31.9 Total 402 32 50.1 33.7 82.0 2.2 8.9 11.2 3.5 3.1 0.9 3.4 1.7 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 8 36 50.0 40.4 80.0 0.9 5.4 6.3 5.3 2.0 1.3 3.6 0.4 27.9 Total 231 34 44.3 35.4 77.1 0.8 4.4 5.1 3.8 2.1 1.4 2.8 0.6 22.1

