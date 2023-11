Titulaire, Nicolas Batum pense d’abord à Kelly Oubre Jr.

Dernier arrivé aux Sixers, Nicolas Batum n’aura pas mis longtemps à convaincre Nick Nurse de son importance dans un collectif. L’ailier français est la recrue la plus utilisée depuis l’échange avec les Clippers, et cette nuit, face aux Pacers, « Batman » était carrément titulaire à l’aile.

Une titularisation liée à l’indisponibilité de Kelly Oubre Jr, renversé par une voiture samedi soir.

« On ne pense même pas au basket dans ces moments-là » a rappelé Nicolas Batum avant la victoire face aux Pacers. « On veut juste s’assurer qu’il aille bien. Il nous a envoyé un message samedi soir pour dire qu’il allait bien. Il nous a raconté ce qui lui était arrivé, mais c’était un choc. J’ai été choqué, alors j’espère juste qu’il va bien ».

Le couteau-suisse est de sortie

Agréablement surpris par l’intégration rapide du Français, Nick Nurse n’a donc pas hésité à l’intégrer dans le cinq de départ, et Nicolas Batum a joué 33 minutes. Il n’avait pas joué autant depuis début mars !

Le temps pour lui de compiler 9 points, 7 rebonds et 3 contres, et on aura noté sa bonne défense pour limiter l’influence de Tyrese Haliburton. Un intérim qui devrait se poursuivre plusieurs semaines puisque Kelly Oubre Jr. souffre de côtes cassées, et la durée de son indisponibilité n’a pas encore été fixée.

« Nous devons continuer à jouer pour lui », a conclu le Français. « C’est un élément clé pour nous. Il est très bon depuis qu’il est arrivé. Je suis arrivé un peu plus tard, mais j’adore jouer avec lui. Il a fait beaucoup pour nous et nous devons nous assurer de continuer à gagner. Il va revenir, reprendre son rôle et tout ira bien ».