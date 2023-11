Le programme de la semaine sur beIN SPORTS

Cette semaine, beIN SPORTS vous proposera 15 rencontres sur ses antennes, dont les trois des Spurs de Victor Wembanyama, qui croiseront notamment la route du Thunder de Chet Holmgren mardi. Un mois après leur superbe duel en présaison.

Le même soir, on suivra également les retrouvailles entre les Lakers et les Grizzlies. Le lendemain, les Suns se frotteront eux aux irrésistibles Wolves, tandis que les Hawks et les Knicks se retrouveront dans une affiche qui sent bon les playoffs 2021. Ce week-end, le Bulls/Heat attirera notre attention, au même titre que le Nets/Sixers en « prime time » dimanche soir. L’occasion de revoir Joel Embiid contre Ben Simmons…

Enfin, côté NCAA, on aura droit à un joli Kansas/Kentucky, soit un remake de la finale de 2012.