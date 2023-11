Les Nets ont donné beaucoup trop de secondes chances aux Celtics

Ce ne sont sans doute pas les chiffres des rebonds offensifs de Boston (17) ni des points sur secondes chances des Celtics (29), pourtant très importants, qui symbolisent le mieux les difficultés des Nets dans cette défaite contre les finalistes 2022.

Quel chiffre alors ? Quatre. Comme le nombre de rebonds offensifs pris par Payton Pritchard (1m85) sur la tête des joueurs de Brooklyn.

Plus que la statistique encore, c’est la manière qui interpelle. Son premier rebond offensif, Payton Pritchard va le chercher alors qu’il vient de shooter à 3-pts. Le troisième, c’est encore pire : il prend son propre rebond, en pleine raquette, sur son lancer-franc raté ! « Il a pris quatre rebonds offensifs, c’est assez inacceptable », confirme ainsi Lonnie Walker IV pour le New York Post.

Des points pour l’adversaire, des munitions en moins pour les Nets

Les Nets étaient privés de Ben Simmons, Nic Claxton et Cam Thomas pour ce match, logiquement perdu donc à cause de la domination au rebond des troupes de Joe Mazzulla. Comment exister quand on laisse son adversaire prendre 17 rebonds offensifs et les transformer ensuite en 29 points ?

« C’était trop… Ils ont frappé les premiers dans le premier quart-temps et les premières minutes du match », constate Lonnie Walker IV. « Ils ont pris beaucoup de rebonds offensifs durant toute la partie et ça a affecté notre jeu. »

Celui qui en a le plus profité, c’est Luke Kornet, avec six prises offensives, donc quatre en dernier acte, quand le match est plié. « On doit être meilleur au rebond, des deux côtés du terrain », annonce Mikal Bridges.

Surtout que, on le sait, les Nets survivent offensivement en mettant du rythme en attaque. Privés de Ben Simmons, ils n’ont plus de moteur et si, en plus, ils ne font pas de stops ou ne sécurisent pas le rebond, alors tout devient difficile pour lancer la machine. « C’est une prise de conscience pour nos joueurs. L’attaque sur demi-terrain, c’est compliqué pour nous », ne peut que commenter Jacque Vaughn, dont les joueurs restent sur trois défaites en quatre rencontres.