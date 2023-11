Mike Brown met déjà en garde ses Kings

Défaite interdite pour les Kings la nuit prochaine. Les Californiens accueillent les Blazers dans l’optique de mettre fin à une série de trois défaites consécutives. Dont l’une, d’un point sur le parquet des Warriors, puis deux autres, bien moins glorieuses, sur le parquet des Rockets : -18 puis -25 deux jours après !

« Je dois évaluer certaines choses », prévient Mike Brown, sur une potentielle évolution de son cinq de départ, en ajoutant : « Je dois m’assurer de continuer à mettre cinq gars sur le terrain qui vont faire ce qu’on demande, c’est-à-dire jouer ensemble et correctement, tout en jouant vite et en apportant de la dimension physique. »

Privé de De’Aaron Fox (cheville) sur ces trois derniers matchs, le coach des Kings avait privilégié l’option Davion Mitchell dans son cinq. Mais celui-ci n’a pas brillé par son adresse comme titulaire (8 points à 37% aux tirs).

Se laissant le temps de réfléchir, le coach californien assure que « personne n’occupe de place sacrée dans cette équipe. Il est évident que Fox et Sabonis (Domantas) ont une plus grande marge de manœuvre que les autres. Mais tout le monde est très bien payé pour être performant. […] Mais on doit jouer comme nous sommes capables de le faire », réclame le coach de l’année en titre.

Mettre cinq joueurs qui croient en l’identité

À savoir jouer vite et marquer beaucoup de points, comme c’était le cas l’an dernier. Mais pas seulement. « On veut jouer vite, on veut jouer physique et on veut jouer correctement ensemble. On connaît notre identité. La question est de savoir si on peut mettre sur le terrain cinq gars qui y croient et qui vont l’incarner. »

Joueur le plus capé de l’équipe, JaVale McGee est bien conscient de l’enjeu. « On doit simplement jouer plus dur, plus physique. On doit l’imposer à l’autre équipe avant qu’elle ne l’impose à nous. […] En ce moment, on est dans la réaction, on les laisse décider ce qu’ils vont faire et on réagit. On ne peut pas jouer comme ça », préconise l’intérieur, dont l’équipe a connu jusqu’à… 40 points de retard dans la seconde rencontre à Houston.

Le triple champion NBA considère que cet ajustement « n’est pas du tout difficile. Il faut faire des efforts, bordel. On est des adultes et on affronte des adultes. Certains n’ont pas ça en eux, mais ils peuvent y arriver. Il faut juste y travailler. J’ai l’impression qu’à l’entraînement, on peut y travailler et qu’on peut mettre le feu aux fesses de certains gars. »

À voir si la méthode fonctionne pour des Kings qui occupent une modeste 13e place à l’Ouest (2 victoires – 4 défaites).