Victor Wembanyama retrouve New York, où son « rêve a commencé »

Après la première de James Harden sous les couleurs des Clippers, les fans des Knicks sont gâtés puisqu’ils enchainent avec la visite annuelle des Spurs, et donc de Victor Wembanyama. Pour la première fois de sa carrière, le Français va fouler le parquet de la Mecque du basket, et il a hâte !

« Mon rêve a commencé à New York », a rappelé Victor Wembanyama, en référence à la Draft. « C’était dingue… L’un des moments les plus dingues de ma vie, et c’était le début de quelque chose d’unique. Alors, j’espère que je vais passer une bonne soirée là-bas. »

L’excitation d’un premier match à New York

Trop jeune, le pivot des Spurs n’a pas connu les plus belles années des Knicks, dont la dernière finale date de 1999. Il raconte qu’il a découvert des vidéos de Patrick Ewing et John Starks sur YouTube. Ce soir, il sera à leur place sur le parquet le plus mythique de la NBA.

« N’importe qui est excité à l’idée d’aller à New York, même pour visiter. Alors y jouer un match NBA, c’est encore plus spécial » poursuit-il.

Va-t-il se laisser emporter par l’excitation ? Gregg Popovich n’y croit pas. « Ce jeune homme a déjà retenu de nombreuses leçons importantes », assure le coach des Spurs. « Il a conscience des priorités et n’est pas effrayé par le battage médiatique ou quoi que ce soit d’autre. Ses parents ont déjà fait le travail avec lui, alors je dois juste ne pas tout gâcher ».

Cependant, Doug McDermott le prévient qu’il va jouer devant le public le plus chaud de toute la NBA : « Personne ne veut le battre plus que les fans de New York. Ça va être la folie là-dedans. Il ne faut pas se laisser prendre par tout ça. On a un boulot à faire, et c’est de gagner le match. »

Surtout, il s’agit d’effacer l’affreuse image laissée à Indianapolis, avec une défaite de 41 points !