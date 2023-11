Kevin Durant est passé au-dessus de Victor Wembanyama deux fois. Avec finesse pour un shoot à mi-distance au buzzer des 24 secondes, puis surtout avec un dunk à deux mains. Le Français a bien répondu, sur la même séquence, avec un gros poster main gauche sur Drew Eubanks.

On peut aussi souligner le très joli contre de Russell Westbrook sur Paolo Banchero. On retrouve d’ailleurs plusieurs actions de la rencontre entre les Clippers et le Magic dans ce Top 10.