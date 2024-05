Les Celtics rendent hommage aux victimes de la tuerie dans le Maine

Alors que le suspect principal de la tuerie dans le Maine a été retrouvé mort après deux jours de traque, les Celtics ont profité de la rencontre face au Heat pour rendre hommage aux 18 victimes, et aux 13 blessés, de la fusillade.

Derrick White et ses coéquipiers ont ainsi joué avec un patch noir « Maine » sur leur maillot, et ils ont également fait leur échauffement avec des tenues qui affichaient le nom de l’Etat voisin.

La tuerie a ainsi eu lieu à Lewiston, à deux heures de voiture de Boston, et seulement à quelques kilomètres de Portland, où évoluent les Maine Celtics, l’équipe de G-League de la franchise du Massachusetts. Les activités de la franchise de développement ont d’ailleurs été mises à l’arrêt suite à la tragédie qui a touché l’Etat.

Pour Joe Mazzulla, les basketteurs et les coachs NBA ne peuvent pas s’isoler des évènements tragiques qui touchent le monde, le coach évoquant également la situation actuelle en Israël et en Palestine.

« Parfois, le basket doit être un moyen d’évasion. Mais si cela vous touche, vous ne pouvez pas y échapper. Pouvons-nous créer un niveau d’empathie et de compréhension dans un monde où ce genre de choses arrivent ? Oui, nous voulons créer un environnement où nous nous sentons psychologiquement en sécurité, mais nous ne devons pas perdre de vue que dès que nous sortons de ce bâtiment, nous ne sommes plus protégés de tout ça. Et comment pouvons-nous nous débrouiller dans un tel monde ? » s’interroge ainsi le coach des Celtics.