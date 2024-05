Giannis Antetokounmpo prêt à se sacrifier chaque soir sur le meilleur attaquant adverse

Maintenant qu’il a Damian Lillard à ses côtés, Giannis Antetokounmpo a beaucoup moins de pression en attaque, et ça lui permet du même coup de se concentrer davantage sur la défense. Vainqueur du trophée de « Defensive Player Of The Year » en 2020, le Grec reste l’un des tous meilleurs défenseurs de la NBA, et cette nuit, il n’a pas hésité à s’occuper de Joel Embiid, le MVP en titre.

Lors de la présaison, il avait expliqué qu’il allait jouer davantage pivot en attaque, au relais de Brook Lopez, et après la victoire face aux Sixers, il a également révélé qu’il avait discuté avec son coach du fait de défendre sur le meilleur joueur adverse. Qu’il soit pivot ou pas d’ailleurs.

« J’ai eu une discussion avec Coach Griff’ et je lui ai dit qu’il n’avait qu’à me le faire savoir lorsqu’il souhaite que je m’occupe d’un joueur qui prend feu, et ce soir, c’était Joel Embiid, ou que je défende sur l’un des meilleurs joueurs adverses », révèle Giannis Antetokounmpo. « C’est quelque chose que je veux travailler du premier au 82e match afin d’être capable de le faire pendant les playoffs. »

Et un record de franchise de plus…

Auteur de 23 points et 13 rebonds, le « Greek Freak » a beaucoup pesé sur la rencontre, et il remercie Adrian Griffin de la confiance accordée alors qu’il était pénalisé par les fautes. « Mon équipe a besoin que je le fasse, que j’en fasse une fierté personnelle, que je défende sur le joueur le plus difficile à prendre et j’essaie de lui compliquer la tâche au maximum. Je pense que ça vient juste du coach. Il m’a fait confiance, même si j’avais trois fautes à ce moment-là, il m’a fait confiance pour le défendre et d’essayer de lui rendre la tâche difficile. »

La mission est réussie, et comme cerise sur le gâteau, Giannis Antetokounmpo s’est emparé d’un nouveau record de franchise. Celui du nombre de paniers inscrits sous le maillot des Bucks.

Avec 5 905 paniers, il efface des tablettes les 5 902 paniers de Kareem Abdul-Jabbar. À la fin du match, Adrian Griffin est venu lui donner le ballon du match pour immortaliser ce record, mais Giannis le lui a rendu car c’est la tradition, ainsi que la traditionnelle douche, lorsqu’un coach décroche sa première victoire en carrière.

« J’ai encore beaucoup à apprendre en tant qu’entraîneur » rappelle Adrian Griffin. « Nous avons fait de très bonnes choses, et je suis probablement mon plus grand critique. Mais j’ai la chance d’être à cette place. J’essaie de garder les choses en perspective. Il s’agit des joueurs. Ils font des sacrifices. J’ai déjà pratiqué ce sport et je sais ce qu’ils endurent tous les soirs. Quand on commence la saison, c’est plus difficile que jamais des deux côtés du terrain. C’est une bataille totale. Demain, on va les réunir à nouveau, leur demander de regarder des vidéos et de s’entraîner à nouveau. Il ne s’agit pas de moi, mais j’ai beaucoup de chance d’être le coach. »