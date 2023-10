Après le « one-two punch », place au « Big Three » chez les Bucks, puisque Khris Middleton retrouvait cette nuit les terrains pour le dernier match de présaison. C’était à domicile, face aux Grizzlies de Marcus Smart (11 points, 6 passes), et tout s’est bien passé pour le nouveau trio vedette des Bucks avec un succès 124-116.

Dans les cinq premières minutes, on a bien vu que Khris Middleton était rouillé, avec 1 sur 3 aux tirs, mais à ses côtés, Giannis Antetokounmpo (26 points, 7 rebonds) et Damian Lillard (19 points) avaient permis aux Bucks de prendre le meilleur départ (18-12) après cinq minutes. On reverra Khris Middleton au début du deuxième quart-temps pour environ six minutes de plus.

Limité dans son temps de jeu comme il reprend, l’ailier All-Star des Bucks termine à 5 points, 5 passes en 12 minutes, et Giannis est satisfait de revoir son plus fidèle coéquipier. « Pour lui, c’était une bonne chose d’être sur le terrain et de jouer avec l’équipe. Il joue à son rythme, et il va toujours trouver son « spot » et prendre le tir qu’il veut. Je suis content qu’il ait pu jouer 12 minutes. C’est un début. J’espère qu’au prochain match, il pourra jouer un peu plus, avec l’entraînement, un scrimmage et les matchs avec contact, afin qu’il soit plus à l’aise quand nous jouerons face à Philadelphie. »

Middleton aurait aimé jouer davantage

Même satisfaction chez son coach, Adrian Griffin, qui a donc pu aligner son cinq type pour la première fois. Chez les Bucks, on aura noté que c’est Malik Beasley qui débute au poste de deuxième arrière.

« J’ai été très impressionné par son premier match », avoue le coach. « Il s’est très bien comporté. Il était vif. J’ai eu l’impression qu’il avait les jambes solides. C’est un joueur tellement intelligent, il connaît ses positions sur le terrain, il sait comment tirer, il sait comment avoir l’air bien en le faisant. Il n’avait pas l’air mauvais sur le terrain et je sais que c’est le fruit d’années d’expérience. Pour son premier match, j’ai trouvé que les automatismes étaient là. J’ai trouvé qu’il y avait des moments où nous avions l’air vraiment bien ».

Qu’en pense l’intéressé, qui se remet d’une opération au genou subie en mai ? « C’était une bonne première sortie. Je me suis bien senti, et même très bien. J’aurais aimé jouer plus, on y arrivera. On va en discuter et s’en tenir au plan de jeu. Je sais qu’il va se passer beaucoup de choses cette semaine, et on verra comme les choses évoluent au fur et à mesure qu’on s’approche du premier match. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.