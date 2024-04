Les Nets veulent tirer le meilleur du duo Dinwiddie-Simmons

Est-ce que les Nets vont associer Spencer Dinwiddie et Ben Simmons dans leur cinq de départ, entourés de Mikal Bridges, Cam Johnson et Nic Claxton ? Ce serait le projet de Jacque Vaughn, qui n’avait pas pu le faire la saison passée en raison de l’indisponibilité de Simmons après l’arrivée de Dinwiddie, en provenance de Dallas.

Pour le coach de Brooklyn, les deux sont complémentaires. « J’essaie à la fois de les faire jouer ensemble, et séparément » réagit Vaughn. « Vous avez vu qu’au cours du dernier match [jeudi contre le Maccabi Ra’anana], Spencer et Ben étaient ensemble. Spencer a la capacité de créer de l’espace et de tirer à 3-points. C’est donc une arme que nous voulons utiliser. Quand ils sont ensemble sur le terrain, l’un ou l’autre peut être à la récupération de la sortie de balle et lancer l’attaque. »

Les Nets ont perdu beaucoup de shooteurs

En clair, quand il les associe, il n’y a pas de meneur de jeu principal, et c’est en fonction de la sortie de balle que les deux combinent. Si c’est Simmons qui récupère le rebond ou la sortie de balle, Dinwiddie devient deuxième arrière pour du jeu sans ballon, et son adresse extérieure est essentielle dans une formation qui a perdu Joe Harris, Seth Curry et Yuta Watanabe. Si c’est Dinwiddie qui lance l’attaque, Simmons sera intéressant par ses courses et sa capacité à finir au cercle.

« Spencer a la capacité d’être le premier meneur de jeu, et donc je vais continuer de faire avec ça » poursuit Vaughn. Seul petit obstacle dans son plan : l’entorse de Dennis Smith Jr. Absent pour au moins une semaine, l’ancien dunkeur des Knicks va contraindre Vaughn à séparer Dinwiddie et Simmons pour que l’un des deux dirige la « second unit ».