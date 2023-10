Revenu à 100%, Kristaps Porzingis saisit bien les enjeux à Boston

Un large sourire et une posture détendue. C’est ainsi que se présente Kristaps Porzingis devant les journalistes pour sa conférence de presse de début de saison, avec le maillot des Celtics sur les épaules.

Après New York, Dallas et Washington, le géant letton débarque à Boston dans une équipe autrement plus ambitieuse que celles avec lesquelles il a joué jusqu’ici. « C’est très motivant, très excitant, bien sûr, mais c’est aussi une grande responsabilité », résume-t-il au sujet des aspirations de titre de sa nouvelle formation, récemment renforcées par l’arrivée de Jrue Holiday.

« On sait tous quel est notre objectif, et on ne veut pas avoir que ça en tête. Comme l’a dit le coach (Joe Mazzulla) lors de notre première réunion, on doit adopter cette façon de vivre au jour le jour. On doit bosser et au final, si on bosse suffisamment, on obtiendra des résultats. Il faut se focaliser sur le quotidien et garder cet objectif principal à l’esprit », fixe l’intérieur, qui n’a que deux courtes expériences en playoffs, avec les Mavs, derrière lui.

Viser le titre induit de garder un groupe en bonne santé jusqu’au bout. Or, à peine arrivé dans le Massachusetts, Kristaps Porzingis s’est blessé au pied. Cette blessure, qui a poussé Brad Stevens à prendre la parole pour rassurer les fans locaux, l’a privé de Coupe du monde avec sa surprenante sélection nationale.

Un jeu complémentaire des stars des Celtics

« La décision la plus intelligente était que je reste sur le banc et que je m’assure que mon pied se rétablisse avant de commencer la saison, et c’est ce que j’ai fait. C’était une décision difficile à prendre. Je sais que cela peut sembler anodin, mais c’était énorme pour moi de ne pas pouvoir jouer pour mon pays à la Coupe du monde. Cela m’a vraiment fait mal au cœur », témoigne le joueur de 28 ans qui, après « cette décision difficile », assure aujourd’hui être « à 100% » pour cette reprise NBA.

Après avoir évolué aux côtés de quelques grands noms de cette ligue (Carmelo Anthony, Luka Doncic, Bradley Beal), le géant va maintenant faire équipe avec un duo de jeunes vedettes, Jayson Tatum et Jaylen Brown. S’il considère que ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils trouvent leur rythme, il pense que son jeu va « compléter » le leur. « Je vais essayer de leur ouvrir des portes, je sais que c’est ce qui va rendre mon jeu plus facile », affiche-t-il confiant.

Ces ouvertures seront notamment générées par la qualité de son jeu poste pas. Lors de son passage aux Wizards, Kristaps Porzingis a grimpé parmi les joueurs les plus productifs et efficaces de la ligue dans ce registre. On imagine les Celtics s’appuyer sur cette option intérieure pour libérer encore plus d’espace aux shooteurs de l’équipe.

« Quand j’étais à Dallas, j’ai regardé mes stats et le nombre de situations au poste, les situations dans lesquelles je me trouvais, j’ai analysé et je me suis rendu compte que je devais m’améliorer. […] J’ai regardé ce que je faisais moins bien, ce que je faisais mieux, et j’ai continué à travailler et à développer mon jeu. La saison dernière a été un bon exemple et, au fil de l’année, je pense avoir gagné en efficacité. Je suis donc impatient de reproduire ça ici », termine le Letton.