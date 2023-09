Le programme du jour | La France arbitre la lutte africaine pour les Jeux olympiques

Suite et fin de la Coupe du monde pour les nations éliminées de la course au titre. Cela concerne la France, qui en termine avec la compétition avec une rencontre face à la Côte d’Ivoire (11h45 sur beIN SPORTS 1). Pour les Bleus, c’est encore une rencontre pour du beurre. En revanche, pour les coéquipiers de Solo Diabate, il y a encore une chance de décrocher le sésame pour les Jeux olympiques.

Les cinq nations africaines sont à la lutte, avec un avantage pour l’Egypte (2v-2d) et le Soudan du sud (2v-2d) qui ont une victoire de plus, et qui sont séparés, au « point average » par un petit point. L’Egypte affronte la Nouvelle-Zélande, tandis que le Soudan du Sud affronte l’Angola (1v-3d).

Le Japon a la main en Asie

Si l’Egypte et le Soudan du Sud s’inclinent, tandis que la Côte d’Ivoire (1v-3d) et Cap-Vert (1v-3d) s’imposent, on pourrait se retrouver avec une égalité à cinq !

Même situation pour le billet Asie pour les Jeux olympiques. Le Japon (2v-2d) a la main, et il lui suffit de battre le Cap-Vert. Mais la Chine (1v-3d) face aux Philippines (déjà hors course) peut profiter d’un faux pas. Tout comme le Liban (1v-3d) face à l’Iran (hors course).

09h30 | Finlande – Venezuela

10h00 | Angola – Soudan du Sud

10h40 | Nouvelle-Zélande – Egypte

11h45 | Côte d’Ivoire – France (beIN SPORTS 1)

13h10 | Japon – Cap-Vert

14h00 | Philippines – Chine

14h40 | Mexique – Jordanie

15h30 | Iran – Liban