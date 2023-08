Dallas va libérer JaVale McGee

Les Mavericks ont décidé de se séparer de JaVale McGee, d’après Marc Stein. La franchise texane devrait ainsi couper son pivot de 35 ans via la « stretch provision » et ainsi étaler le restant de son contrat (11.7 millions de dollars) sur cinq ans. Soit environ 2.3 millions de dollars par an.

Dallas a jusqu’au 31 août pour le faire mais avant cela, ils vont tout de même essayer de lui trouver un point de chute, via un échange. Triple champion NBA, JaVale McGee ne sera donc resté qu’un an aux Mavs, où il n’a clairement pas eu l’impact imaginé dans la raquette texane, et devrait ainsi se retrouver free agent.

Dans la foulée, The Athletic a annoncé que les Mavericks devraient par contre prolonger Markieff Morris, mais son année de contrat ne serait que partiellement garantie.

LEXIQUE

Stretch provision : mesure qui permet à une franchise de couper un joueur et d’étaler le restant de son salaire sur plusieurs saisons pour éviter de plomber son salary cap sur une seule saison.

JaVale McGee Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 WAS 75 15 49.4 0.0 66.0 1.6 2.3 3.9 0.3 2.1 0.4 0.8 1.0 6.5 2009-10 WAS 60 16 50.8 0.0 63.8 1.5 2.6 4.1 0.2 2.0 0.3 0.9 1.7 6.4 2010-11 WAS 79 28 55.0 0.0 58.3 2.8 5.2 8.0 0.5 2.9 0.5 1.3 2.4 10.1 2011-12 * All Teams 61 25 55.6 0.0 46.1 2.7 5.2 7.8 0.5 2.7 0.6 1.4 2.2 11.3 2011-12 * WAS 41 27 53.5 0.0 50.0 3.1 5.7 8.8 0.6 2.9 0.6 1.7 2.5 11.9 2011-12 * DEN 20 21 61.2 0.0 37.3 1.8 4.0 5.8 0.3 2.4 0.5 1.0 1.6 10.3 2012-13 DEN 79 18 57.5 100.0 59.1 2.0 2.8 4.8 0.3 2.3 0.4 1.1 2.0 9.1 2013-14 DEN 5 16 44.7 0.0 100.0 2.0 1.4 3.4 0.4 3.2 0.2 1.6 1.4 7.0 2014-15 * All Teams 23 11 53.2 0.0 66.7 0.8 1.9 2.7 0.1 1.3 0.1 0.8 0.9 4.6 2014-15 * DEN 17 11 55.7 0.0 69.0 0.8 2.0 2.8 0.1 1.7 0.1 0.8 1.1 5.2 2014-15 * PHL 6 10 44.4 0.0 50.0 0.7 1.5 2.2 0.3 0.3 0.0 0.8 0.2 3.0 2015-16 DAL 34 11 57.5 0.0 50.0 1.6 2.4 3.9 0.1 1.4 0.2 0.6 0.8 5.1 2016-17 GOS 77 10 65.2 0.0 50.5 1.3 1.9 3.2 0.2 1.4 0.3 0.5 0.9 6.1 2017-18 GOS 65 10 62.1 0.0 73.1 0.9 1.7 2.6 0.5 1.4 0.3 0.4 0.9 4.8 2018-19 LAL 75 22 62.4 8.3 63.2 2.6 5.0 7.6 0.7 2.8 0.6 1.4 2.0 12.0 2019-20 LAL 68 17 63.7 50.0 64.6 1.8 3.9 5.7 0.5 2.3 0.5 0.8 1.4 6.6 2020-21 * All Teams 46 15 51.1 20.8 65.7 1.7 3.5 5.2 0.9 2.6 0.4 1.3 1.2 7.3 2020-21 * CLE 33 15 52.1 25.0 65.5 1.6 3.5 5.2 1.0 2.4 0.5 1.4 1.2 8.0 2020-21 * DEN 13 14 47.8 0.0 66.7 1.8 3.5 5.3 0.5 3.2 0.2 1.2 1.1 5.5 2021-22 PHX 74 16 62.9 22.2 69.9 2.2 4.5 6.7 0.6 2.5 0.3 1.3 1.1 9.2 2022-23 DAL 42 8 64.0 40.0 58.5 0.7 1.8 2.6 0.3 1.3 0.1 0.9 0.6 4.4 Total 863 17 57.8 19.7 60.4 1.8 3.3 5.2 0.4 2.2 0.4 1.0 1.4 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.