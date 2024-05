Jamal Murray ne redescend pas de son nuage

Même si sa participation à la Coupe du monde n’est pas assurée, Jamal Murray profite à 200% de son retour en sélection. Ménagé par le staff, le meneur de Denver a confirmé qu’il n’était pas au niveau du reste du groupe, et la raison est simple : sa saison s’est terminée mi-juin, et il a repris les entraînements plus tard.

« C’est un processus… Mon physique et mon rythme sont un peu différents des autres, mais j’essaie de rester détendu et de me concentrer sur mon tir. Je peux toujours m’appuyer dessus » explique Murray aux médias canadiens.

Pas le temps de faire une pause

Pour Jordi Fernandez, qui a pris la succession de Nick Nurse à la tête du Canada, c’est précieux d’avoir un champion NBA dans le groupe, et pour Murray, c’est une difficulté mais aussi un privilège d’avoir désormais ce statut à assumer.

« C’est sympa d’avoir cet état d’esprit tout au long de l’année », assure le meneur de Denver. « C’est évidemment difficile de supporter mentalement toute cette intensité, mais c’est ce qui fait que le sport est du sport. Nous aimons nous mesurer les uns aux autres, même lorsque nous sommes fatigués, nous allons de l’avant, nous nous améliorons mutuellement et nous nous poussons les uns les autres. C’est ce qui fait la particularité de ce groupe, quel que soit le jour, quel que soit l’état de nos physiques, nous sommes là sur le terrain à travailler et à nous pousser les uns les autres au maximum. »

Jamal Murray surfe sur sa dynamique

De retour à Toronto, et pour la première fois en sélection depuis 2015, Murray en profite pour revoir ses proches, et ça fait partie de cette folle année 2023. « Je profite juste de la dynamique en ce moment. C’est la première fois que je rentre à la maison, alors c’est bien de voir la famille et d’être avec les gars. Je reste sans voix. C’est difficile de tout décrire, c’est comme des montagnes russes, et ça a été une bonne expérience. Franchement, c’est comme… une montée en puissance constante et chaque jour est différent. Le terme « champion », ça ne vieillit pas. J’ai toujours conscience de ce que nous avons accompli. Nous avons fait quelque chose d’unique et personne ne pourra jamais nous l’enlever. »

Quant à savoir s’il pourra aller en Asie, le GM Rowan Barrett rappelle que c’est en suspens. « Il faut être malin avec lui… Nous devons vraiment le surveiller, travailler avec le staff médical et prendre la bonne décision pour lui d’un point de vue médical. Mais tout semble bien se passer pour l’instant ».