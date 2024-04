Les Kings recréent le tandem Chris Duarte – Domantas Sabonis

Un peu moins de 18 mois après Domantas Sabonis, c’est au tour de Chris Duarte de quitter les Pacers pour les Kings. Lui aussi arrive dans le cadre d’un échange, et l’ailier canadien est plus qu’heureux de retrouver son ancien coéquipier.

« Domas m’avait pris sous son aile dès le premier jour » révèle Duarte. « Quand je suis arrivé à Indiana, il m’a servi de guide. C’est comme ça que ça se passe en NBA : « Fais en sorte de faire ceci, fais en sorte de faire cela »… Je l’apprécie vraiment, c’est un mec super. J’ai rencontré sa famille. Je pourrais rester assis ici et parler de lui pendant des heures. Donc, sachez-le, on s’entend très bien. »

Pourtant, ils n’ont joué ensemble qu’une demi-saison, mais les deux s’entendent bien sur et en dehors du terrain.

« On avait simplement une bonne entente, une bonne connexion » poursuit Duarte. « On parle tous les deux espagnol, et c’est toujours utile. On avait simplement de bons automatismes dans le jeu, et je sais comment jouer avec lui. »

Un atout pour les Kings qui sont donc allés le chercher aux Pacers, en échange de choix de Draft. Une belle affaire si Duarte retrouve le niveau de son année rookie, qu’il avait terminée dans le deuxième meilleur cinq rookie de l’année.