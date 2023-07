Cinq équipes sur Grant Williams

C’est à partir de jeudi que les free agents protégés pourront signer une offre extérieure. Parmi eux, il y a Grant Williams, l’ailier-fort des Celtics. Protégé par une « qualifying offer », il n’a reçu aucune proposition des Celtics, mais ces derniers ont toujours la main sur son avenir, et ils auront désormais 24 heures pour s’aligner sur une proposition d’une équipe concurrente.

A priori, selon The Athletic, les Celtics ne sont pas disposés à le lâcher sans contrepartie, et on devrait s’acheminer vers un « sign-and-trade ». Boston se satisferait d’un premier tour de Draft pour laisser filer Williams.

Aux Knicks à la place d’Obi Toppin ?

Du côté des équipes intéressées, on retrouve toujours les Mavericks, et The Athletic cite aussi les Hawks, les Hornets, les Knicks et les Wizards. Atlanta s’est séparé de John Collins, et il y a de la place pour Grant Williams. Aux Hornets, PJ Washington est dans la même situation, et il attend une prolongation de contrat.

À New York, on a recruté Donte DiVincenzo et Grant Williams pourrait remplacer Obi Toppin, transféré aux Pacers. Enfin, aux Wizards, Kristaps Porzingis n’a pas été remplacé, et là encore Grant Williams pourrait faire du bien.

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 69 15 41.2 25.0 72.2 0.9 1.7 2.6 1.0 2.4 0.4 0.7 0.5 3.4 2020-21 BOS 63 18 43.7 37.2 58.8 0.8 2.1 2.8 1.0 2.6 0.5 0.9 0.4 4.7 2021-22 BOS 77 24 47.5 41.1 90.5 0.8 2.7 3.6 1.0 2.4 0.5 0.8 0.7 7.8 2022-23 BOS 79 26 45.4 39.5 77.0 1.1 3.5 4.6 1.7 2.4 0.5 1.0 0.4 8.1 Total 288 21 45.1 37.9 77.3 0.9 2.6 3.5 1.2 2.4 0.5 0.9 0.5 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.