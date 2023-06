Bruce Brown décline son option pour devenir « free agent »

« Il va être payé, voilà ce qu’il va faire ! », s’enthousiasmait Aaron Gordon pour Bruce Brown, quelques minutes après le titre des Nuggets. Cela en prend le chemin. Shams Charania rapporte en effet que l’arrière de Denver décline sa « player option », d’un montant de 6,8 millions de dollars, pour devenir « free agent ».

L’information ne surprendra aucun fan des champions en titre tant Bruce Brown a joué un rôle essentiel dans l’obtention du trophée. Le 42e choix de la Draft 2018 vient de boucler son meilleur exercice en carrière et a eu un impact constant en playoffs en sortie de banc. Notamment en finale avec ses 21 points lors du Game 4, ainsi qu’une claquette hyper « clutch » dans le match suivant.

Le « role player », qui a progressé dans le tir extérieur et dans le port du ballon, devrait facilement prétendre au doublement de son salaire. Sauf que les Nuggets sont dans le rouge, et qu’il peut espérer, au mieux, une saison à 7.8 millions de dollars. Il lui faudra attendre 2024 pour espérer mieux avec plus de 12 millions de dollars annuels.

Quoi qu’il en soit, il devrait être la priorité de l’intersaison des Nuggets alors qu’une poignée de vétérans et de joueurs de banc arrivent en fin de contrat (Jeff Green, DeAndre Jordan, Thomas Bryant, Reggie Jackson…). Si d’autres formations pourraient lui proposer un meilleur salaire, l’intéressé a prévenu qu’il n’en ferait pas une affaire d’argent.

« Je veux rester. Regardez-nous. On fête les finales, la victoire. C’est pour ça qu’on joue en NBA, pour gagner au plus haut niveau. C’est l’association parfaite. L’argent ne fait pas tout, cela viendra. Je ne suis donc pas inquiet pour l’instant » avait-il confié après le titre.

