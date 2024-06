Pas d’action exceptionnelle dans ce Top 5 du Game 3 entre les Lakers et les Nuggets, mais on retiendra le triplé d’Anthony Davis, qui a martyrisé le cercle des Nuggets en première mi-temps. Pour le reste, deux belles contre-attaques avec un « touchdown » d’Austin Reaves sur un lancer de Rui Hachimura, et un alley-oop, sans dunk, entre Jamal Murray et Bruce Brown.

