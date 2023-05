Après son explosion du quatrième quart-temps lors du Game 2 de cette finale de conférence Ouest, Jamal Murray a démarré le Game 3 comme il avait fini le précédent : en cuisinant tous les défenseurs qui se présentaient face à lui, de D’Angelo Russell à Jarred Vanderbilt en passant par LeBron James ou encore Dennis Schröder…

Avec un Nikola Jokic limité à 5 points à la mi-temps, Jamal Murray portait les Nuggets avec ses 30 points (12/18 au tir) à la pause. Ensuite, il a laissé ses camarades s’exprimer, d’abord Kentavious Caldwell-Pope, Bruce Brown et Michael Porter Jr. pendant que son double MVP de coéquipier était bloqué sur le banc à cause des fautes, puis Nikola Jokic sur la fin de match, avec ce pick-and-roll qui a fait beaucoup de mal aux Lakers.

« Nous sommes une équipe très altruiste » a commenté Jamal Murray, sur cette réponse collective des Nuggets, alors que les Lakers avaient comblé leur retard de la première mi-temps.

Le meneur canadien du Colorado termine ainsi la rencontre avec 37 points à 15/29 au tir, dont 5/11 de loin, mais aussi 7 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions et le meilleur +/- de la rencontre à +18 !

« C’est une chose dont Jamal est très conscient, et avec sa performance dans le Game 2, on s’attend évidemment à ce qu’il reçoive davantage d’attention » explique Mike Malone. « Désormais, il s’agit juste de lire le jeu et de faire la bonne action en faisant confiance aux gars qui sont autour. Et Jamal est tout à fait capable de le faire. »

Et ça rend la mission des défenseurs de Los Angeles d’autant plus compliquée dans cette série…

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 Total 410 31 44.7 37.3 87.0 0.8 2.9 3.7 4.2 1.8 1.0 2.0 0.3 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.