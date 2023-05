Un seul match au programme, mais ce Game 1 entre Lakers et Nuggets a réussi à remplir tout un Top 10, et il y en a pour tous les goûts. Pour les amateurs de passes par exemple, avec les offrandes de LeBron James et Nikola Jokic.

Pour ceux qui aiment les contres puisque le « King » place son habituel « chasedown block ». Si on préfère le jeu rapide, Denver a aussi fait le spectacle.

Enfin, c’est Bruce Brown, avec une envolée au milieu des joueurs de Los Angeles, qui prend la première place.