Preview Playoffs 2023 | Boston (2) – Miami (8)

Comme à l’Ouest, l’Est s’offre un « remake » de sa finale de la bulle d’Orlando, mais c’est aussi et surtout un classique. Boston et Miami ont l’habitude de se retrouver à ce stade de la compétition, et c’était d’ailleurs le cas la saison passée avec une série qui s’est joué sur un shoot, raté de Jimmy Butler, dans un Game 7.

Installé sur le podium à l’Est pendant toute la saison, Boston était attendu au tournant pour défendre sa couronne à l’Est. Le Heat, en revanche, a dû prendre un chemin beaucoup plus sinueux pour arriver en finale de conférence. Les hommes d’Erik Spoelstra ont été dans le vendre mou de la conférence pendant toute la campagne, vivotant aux alentours des 50% de victoires et devant passer par le play-in pour valider leur place en playoffs.

Les protégés de Pat Riley ont surpris tout le monde en éliminant Milwaukee au premier tour, avant de dominer New York au deuxième tour. S’il était difficile d’imaginer la bande de Jimmy Butler en finale de conférence il y a un mois, ils ont amplement mérité leur place et ils vont, comme d’habitude, donner du fil à retordre à une équipe de Boston qui possède l’avantage du terrain et un effectif largement mieux fourni.

Depuis la saison 2019/20, les deux équipes se sont rencontrées à 26 reprises. Elles ont chacune gagné 13 matchs. Le Heat avait pris le dessus sur les Celtics en six matchs dans la bulle pour atteindre les Finals. Et Boston avait pris sa revanche la saison dernière en sept matchs. Cette finale de conférence, en forme de « belle », s’annonce tout aussi rugueuse et disputée, et même si Boston est favori, Miami a prouvé qu’il ne fallait pas les sous-estimer.

PRÉSENTATION DES CELTICS

Les titulaires : Marcus Smart, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford, Robert Williams

Les remplaçants : Malcolm Brogdon, Derrick White, Grant Williams, Sam Hauser, Mike Muscala, Payton Pritchard, Blake Griffin, Luke Kornet

Absent : Danilo Gallinari

Le coach : Joe Mazzulla

POINTS FORTS

– Un momentum défensif. Depuis l’inclusion de Robert Williams dans le cinq départ à la place de Derrick White lors du Game 6 face aux Sixers, les Celtics sont on retrouvé de leur superbe défensivement. Ils ont ainsi limité Philadelphie et le MVP Joel Embiid à 36% aux tirs, dont 23% à 3-points. Face à Miami, Joe Mazzulla devrait continuer sur cette lancée face à la raquette Bam Adebayo – Kevin Love.

– « L’un des meilleurs joueurs du monde ». Jayson Tatum avait choisi ces mots, « en toute modestie », pour se décrire et la star des Celtics a prouvé qu’il avait raison en anéantissant les fans des Sixers dans le dernier quart-temps du Game 6, avant d’enchainer avec 51 points lors du Game 7 pour envoyer Joel Embiid et James Harden en vacances et pousser Doc Rivers vers la sortie. Après la défaite des Celtics en Finals la saison dernière, Jayson Tatum est surmotivé (28 points, 10.6 rebonds, 5.2 passes en playoffs) à l’idée de décrocher le titre. Quitte à parfois forcer, mais son talent peut débloquer les situations, et il faut des joueurs capables de le faire en playoffs.

POINTS FAIBLES

– L’irrégularité. On l’avait vu au premier tour face aux Hawks, on l’a encore vu au deuxième tour face aux Sixers. Boston a alterné le très bon (Games 3, 6, 7) et le médiocre (Games 1 et 5) face à Philadelphie. Favoris face au Heat, les Celtics ne sont pas à l’abri d’une contre-performance, en particulier quand tout semble aller dans la bonne direction. Gardons un œil sur leur intensité et leur concentration lors des deux premiers matchs.

– La tentation du un-contre-un et du 3-points. Comme d’autres formations, les Celtics sont à leur meilleur niveau quand la balle circule et que tout le monde est en rythme. Lors des deux premières séries, et lors de la saison régulière, un de leurs points faibles était de se retrancher dans des un-contre-un pour Jayson Tatum et Jaylen Brown en particulier quand ils sont dans un temps faible, ou en insistant trop à 3-points. S’ils tombent dans ce piège face à Miami, ils donneront le bâton pour se faire battre.

PRÉSENTATION DU HEAT

Les titulaires : G. Vincent, M. Strus, J. Butler, K. Love, B. Adebayo.

Les remplaçants : K. Lowry, C. Martin, C. Zeller, D. Robinson.

Les absents : T. Herro, V. Oladipo.

Le coach : E. Spoelstra.

POINTS FORTS

– « Playoffs Jimmy ». S’il a été moins impressionnant contre les Knicks après sa démonstration contre les Bucks au premier tour, Jimmy Butler reste le pion essentiel de cette équipe de Miami. Tom Thibodeau a été beaucoup moins conservateur que Mike Budenholzer dans sa défense de Jimmy Butler, essayant de nombreuses tactiques dont des prises à deux. Mais la star de Miami a fait preuve de patience et de confiance en ses coéquipiers pour en sortir vainqueur. Boston possède encore plus de défenseurs capables de gêner Jimmy Butler en un-contre-un (Smart, Tatum, Brown, White) et un deuxième rideau plus expérimenté que celui des Knicks (Horford, Williams). Cela dit, Butler avait trouvé des brèches face à la même défense la saison dernière. Il lui faudra encore plus élever son niveau de jeu, malgré sa cheville meurtrie.

– Erik Spoelstra. Considéré comme l’un des meilleurs coachs NBA, en particulier pour trouver les bons ajustements pendant des séries de playoffs, il a dominé Mike Budenholzer et Tom Thibodeau lors des deux premiers tours. Malgré son jeune âge, Joe Mazzulla a prouvé qu’il était un bon choix pour les Celtics après l’affaire Ime Udoka. Il a finalement trouvé les bons ajustements face aux Sixers et sera prêt pour le Heat. Erik Spoelstra se doit de gagner ce duel pour espérer atteindre de nouvelles NBA Finals.

POINTS FAIBLES

– La profondeur de banc. Miami devra toujours faire sans Tyler Herro et Victor Oladipo, tous deux blessés, et si les seconds couteaux ont répondu jusqu’ici, Boston présente un tout autre défi. Kyle Lowry et Caleb Martin joueront plus de 25 minutes par match, mais derrière ce sera plus compliqué pour Duncan Robinson et Cody Zeller. Le retour en grâce de Duncan Robinson, dû à la blessure de Tyler Herro, a été synonyme de succès pour le Heat dans ses playoffs mais pourra-t-il survivre en défense dans cette série ? L’effectif d’Erik Spoelstra est beaucoup moins polyvalent que celui des Celtics, et ça pourrait faire la différence.

– L’équation de l’adresse extérieure. Saison régulière comme playoffs, les Celtics font partie des équipes les plus prolifique à 3-points, dans les tentatives (39) comme au pourcentage (39.5%). En revanche, le Heat s’est fait violence après une saison régulière très médiocre derrière l’arc, avant de connaitre un renouveau en playoffs (36 tentatives de moyenne, 36% de réussite). Pour espérer gagner cette série, le Heat devra continuer sur cette lancée. S’ils ne limitent pas l’écart à 3-points pendant cette finale de conférence, leurs chances d’aller en Finals seront quasi nulles.

LES CLÉS DE LA SÉRIE

– La bataille du tempo. Les Celtics sont malléables. Ils peuvent jouer vite, comme au premier tour, mais n’ont pas peur d’une bataille de tranchées, comme lors de certains matchs face aux Sixers. Clairement, le Heat ne veut pas courir avec Boston. Pendant toute la saison, Miami a été son avantage dans des matchs plus défensifs, plus lents, aux scores « serrés ». Leur défense doit prendre le contrôle de la série pour frustrer leur adversaire, et transformer l’attaque de Boston en des séries d´isolations pour se provoquer des opportunités sur ballons perdus et obtenir des paniers faciles. En face, si la défense des Celtics est en place, les hommes d’Erik Spoelstra devront être patients et chirurgicaux pour forcer Boston à remettre la balle en jeu et les empêcher de partir en transition et trouver leur rythme.

– Quelle star aura le plus d’aide ? Avec les deux défenses focalisées sur Jayson Tatum et Jimmy Butler et même si les deux stars risquent de briller, les seconds couteaux auront un rôle déterminant à jouer. Jaylen Brown et Bam Adebayo seront sans doute décisifs. Le pivot de Miami devra toutefois se forcer à être agressif en attaque. Il s’est trop souvent contenté par le passé de se laisser sortir de matchs par la défense adverse. Il n’aura pas ce luxe face aux Celtics. Derrière ces quatre joueurs, il faudra savoir qui sera le facteur X. À Boston, les options ne manquent pas avec Marcus Smart, Al Horford, Malcolm Brogdon, Derrick White et Robert Williams. Côté Heat, c’est moins riche mais Gabe Vincent, Max Strus, Kyle Lowry, Kevin Love, Caleb Martin et Duncan Robinson peuvent faire basculer un match. Là aussi, Boston semble avoir l’avantage.

EN SAISON RÉGULIÈRE

2-2

21 octobre : Heat – Celtics (104-111).

30 novembre :Heat – Celtics (121-134).

02 décembre : Celtics – Heat (12o-116, a. p.)

24 janvier : Celtics – Heat (95-98).

VERDICT

L’épopée de Miami dans ces playoffs devrait logiquement toucher à sa fin face aux redoutables Celtics. Certes, les hommes de Joe Mazzulla ont tendance à jouer avec le feu mais ils ont su se faire violence quand ils étaient en danger contre les Sixers et ils ont cependant beaucoup plus d’atouts à faire valoir que le Heat.

Boston a la possibilité de jouer différents types de matchs et de séries, alors que la route de Miami vers les Finals est beaucoup plus complexe. Dans cette partie d’échecs, tout doit sourire au Heat pour espérer créer une troisième surprise de suite et devenir la deuxième 8e tête de série à atteindre les NBA Finals après les Knicks en 1999.

Boston doit simplement faire preuve de sérieux pour venir à bout du Heat. Pour Basket USA, les Celtics atteindront leur deuxième finale de suite.

Boston 4-2

CALENDRIER

Game 1 : cette nuit (2h30), à Boston.

Game 2 : dans la nuit de vendredi 19 au samedi 20 (2h30), à Boston.

Game 3 : dans la nuit de dimanche 21 au lundi 22 (2h30), à Miami.

Game 4 : dans la nuit de mardi 23 au mercredi 24 (02h30), à Miami.

*Game 5 : dans la nuit de jeudi 25 au vendredi 26 (02h30), à Boston.

*Game 6 : dans la nuit de samedi 27 à dimanche 28 (à déterminer), à Miami.

*Game 7 : dans la nuit de lundi 29 au mardi 39 (02h30), à Boston.

*si nécessaire