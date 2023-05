Doc Rivers ne se voit pas quitter le banc de Philadelphie

Comme après chaque élimination, la question de l’avenir arrive vite sur le tapis et ça a été le cas pour James Harden et Doc Rivers après le Game 7 perdu à Boston. Si James Harden, qui dispose d’une « player option » à 35.6 millions de dollars est resté dans le flou, Doc Rivers a répondu « oui » lorsqu’on lui a demandé s’il se voyait rester à Philadelphie la saison prochaine. « Je crois qu’il me reste deux ans de contrat », a-t-il répliqué.

Arrivé en Pennsylvanie en octobre 2020 après la « bulle » d’Orlando, le coach de Philly a réussi à faire progresser le bilan de son équipe chaque année en passant de 49 à 51 puis 54 victoires cette saison, soit le meilleur bilan depuis 2001, lorsque Allen Iverson, nommé MVP, avait guidé les Sixers à la première place de la conférence Est.

Même si Philly n’a jamais été aussi proche d’accrocher à nouveau les finales de conférence face à Boston, notamment lors du Game 6 à domicile, cette nouvelle élimination reste marquée par de nombreux regrets.

Le soutien de Joel Embiid

« Nous avons joué très bien toute l’année, et cette défaite plombe absolument ce que nous avons fait cette année, d’une certaine manière », a-t-il déploré. « Je suis déçu. Je pensais que nous avions le bon groupe. Vraiment ».

Pour se remonter le moral, Doc Rivers pourra écouter le message de Joel Embiid, qui a souligné son boulot « fantastique » et a estimé qu’il méritait de poursuivre son travail, malgré la défaite.

Même s’il est bien conscient de la fragilité de sa position, comme les renvois récents de Mike Budenholzer et Monty Williams l’ont illustré, Doc Rivers aussi a finalement tenu à conclure son intervention sur une note d’espoir en rappelant à quel point son groupe a été proche d’accomplir quelque chose de grand, à savoir accéder à la finale de conférence sans l’avantage du terrain. Même si, comme souvent, l’entraîneur n’a pas réussi à finir le travail.

Le technicien des Sixers est ainsi à 16 victoires pour 33 défaites sur les matchs permettant de remporter une série…

« Je ne pense pas qu’une seule personne dans cette pièce aurait choisi les Sixers » répond-il pour conclure, rappelant ainsi que Boston était le grand favori de la série. « Personne. Mais nous l’avons fait (!?). Et nous avons choisi de croire que nous pouvions gagner quoiqu’il arrive, et nous avons presque réussi. On va penser au Game 6, on va penser au Game 7. Mais nos gars se sont battus, et par rapport à tous ceux qui ont choisi de ne pas croire en nous, ils n’en ont rien eu à faire. Ils pensaient qu’ils pouvaient encore gagner cette série. C’est une bonne chose pour notre équipe. J’ai trouvé que dans l’ensemble, nous avons été des guerriers ».