Chris Paul reste évasif sur son avenir à Phoenix

« Mon contrat n’est pas terminé, mais je ne suis pas le GM de l’équipe ou quelqu’un du même genre, donc nous verrons. »

Alors que les rumeurs d’un départ de Chris Paul commencent à apparaître à la surface du côté de Phoenix, l’intéressé ne peut pour le moment pas en dire davantage à ce sujet et cette déclaration, prononcée aujourd’hui lors de son « exit interview », le prouve bien.

Au sortir de sa « pire » saison en carrière (13.9 points, 8.9 passes, 4.3 rebonds et 1.5 interception), le meneur de tout juste 38 ans possède encore une année de contrat avec les Suns (30.8 millions de dollars), mais elle n’est que partiellement garantie. En clair, ses dirigeants ont jusqu’au 28 juin pour s’en séparer, même s’ils débourseront 15 millions de dollars dans l’histoire. Sinon, il leur faudra l’échanger et espérer trouver preneur sur le marché, malgré les doutes entourant son âge et son physique.

S’adapter au jeu

Il n’empêche que le vieillissant et fragile Chris Paul, qui considère comme « cool » cet exercice 2022/23, ne doute évidemment pas de sa capacité à toujours apporter positivement en NBA. Compte tenu, notamment, de son expérience et de son QI basket…

« Tu ne joues pas 18 ans dans cette ligue, au plus haut niveau, sans comprendre comment t’adapter au jeu », explique-t-il ainsi. « Je suis en NBA depuis bien plus longtemps que certaines des personnes qui la couvrent. Je n’en parle pas beaucoup, mais je connais le jeu à peu près mieux que n’importe qui et, ce qui ne changera jamais avec moi, c’est ma connaissance du jeu. Je continuerai donc de travailler et, si tu n’aimes pas ça, c’est ton problème. »

À travers ces mots, on devine en tout cas assez bien la volonté de Chris Paul de poursuivre sa carrière, chez les Suns ou ailleurs, comme il l’avait déjà laissé entendre l’été dernier.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.4 5.1 7.8 2.8 2.2 2.4 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.1 17.3 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 4.0 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 Total 1214 34 47.2 36.9 87.0 0.6 3.9 4.5 9.5 2.4 2.1 2.4 0.2 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.