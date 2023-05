Le coup de gueule de Jock Landale en soutien à Deandre Ayton

Avec 6 points (3/3 au tir), 9 rebonds et un +/- de +10 en 22 minutes, Jock Landale s’est retrouvé propulsé dans la lumière médiatique au terme du Game 3, qui a vu les Suns revenir à 2-1 dans la série face aux Nuggets.

Présenté comme le sauveur qui a éclipsé la mauvaise performance de Deandre Ayton face à un Nikola Jokic sur tous les fronts, le pivot australien a tenu à dénoncer le traitement médiatique réservé à son coéquipier.

« C’est difficile pour moi de rester assis là et d’accepter tout ce qui est balancé sur DA », a-t-il lancé hier lors de son passage devant les journalistes. « Les gens le font passer pour un égoïste qui joue terriblement mal tout le temps et qui nuit aux Suns. Mais c’est Deandre Ayton. Pendant un mois, DA a régulièrement fait des matchs à 30 points et 20 rebonds pour nous cette saison. Il a été le gardien de certains aspects essentiels de notre jeu cette année donc j’en ai un peu marre d’entendre les gens le critiquer sans arrêt. Je sais que cela fait partie du métier et que c’est votre travail, mais c’est notre droit à chacun aussi de pouvoir répondre. DA a été génial pour nous cette saison ».

Le reflet d’une entente parfaite entre les deux coéquipiers

Jock Landale a notamment fait référence aux séquences durant lesquelles Deandre Ayton l’a accompagné dans son duel face à Nikole Jokic, en lui rappelant les consignes, lui donnant des conseils ou tout simplement pour l’encourager. Une facette du pivot bahaméen qui n’est pas suffisamment mise en avant selon l’Australien.

« Il a le droit d’avoir un match sans. On affronte un double MVP en ce moment, c’est difficile », a-t-il ajouté. « Il a un peu de mal, mais en même temps, il fait tellement de choses formidables pour nous. C’est un bon gars sur le banc, un bon gars dans le vestiaire, il y a tellement de choses positives que les gens semblent laisser de côté et ignorer. Ils ne veulent parler que des aspects négatifs. Je sais que c’est en partie pour le pousser à s’améliorer, mais parfois, il a besoin qu’on le laisse tranquille ».

Des mots venant en plus de son back-up qui auront de quoi réconforter Deandre Ayton, qui avait par ailleurs été plutôt bon dans son rôle dans la série précédente, face à un match-up certes bien plus favorable. De son côté, Jock Landale ne s’enflamme pas non plus et entend rester à sa place, prêt à sortir fort du banc, comme au Game 3.

« C’est fait, c’est du passé. Peu importe ce qui se passera au prochain match. il faut essayer d’aborder chacun d’entre eux sans attente particulière, mais être prêt à faire face à tout ce qui peut arriver ».

Jock Landale Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAN 54 11 49.5 32.6 82.9 1.2 1.4 2.6 0.8 1.0 0.2 0.6 0.3 4.9 2022-23 PHX 69 14 52.8 25.0 75.2 1.7 2.3 4.1 1.0 1.8 0.2 0.9 0.4 6.6 Total 123 13 51.6 28.9 77.4 1.5 1.9 3.4 0.9 1.5 0.2 0.7 0.4 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.