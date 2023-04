Steve Kerr : « On a de la chance d’avoir quelqu’un comme Giannis en NBA »

La sortie de Giannis Antetokounmpo sur le fait qu’il ne considérait pas l’élimination prématurée de Milwaukee comme un échec a fait beaucoup parler. Si la prise de position tranchée du « Greek Freak » a fait débat, le joueur des Bucks a pu compter sur un soutien de choix, celui de Steve Kerr.

Le coach des Warriors s’est montré admiratif de la sortie courageuse du « Greek Freak » et lui a apporté tout son soutien.

Un vainqueur et 29 échecs ?

« Ma réaction est de constater la chance que nous avons d’avoir Giannis parmi les grandes stars de la ligue. Non seulement pour son talent, mais aussi pour son humanité… Il a tout à fait raison », a lancé coach Kerr avant le Game 6 entre les Warriors et les Kings. « Est-ce qu’il y a vraiment 29 échecs dans la ligue chaque année et une équipe victorieuse ? Ça ne peut pas se résumer à ça », a-t-il déclaré.

Steve Kerr a résumé la sortie de Giannis Antetokounmpo comme la synthèse du sport de haut niveau, où l’on « perd » plus que l’on gagne. Or, comme chaque année, la saison NBA ne peut se résumer aussi froidement qu’à un vainqueur et 29 perdants.

« Je regarde les gars bosser chaque jour, et ils travaillent tellement dur et ils s’investissent tellement. Donc quand ils entendent des mots comme « embarrassés » ou « honteux »… Mais pourquoi quelqu’un de Milwaukee devrait avoir honte parce qu’il a perdu une série de playoffs ? Giannis a raison, personne ne devrait l’être. A partir du moment où tu t’es entraîné, que tu as fait les efforts nécessaires, ce qu’on sait qu’ils ont fait, c’est le sport de haut-niveau qui est comme ça. On peut dire ce qu’on veut, « upset », le 8e face au 1er, ça reste les meilleurs joueurs de la planète qui s’affrontent les uns contre les autres. Il y aura un gagnant et un perdant. Donc je pense qu’on a vraiment de la chance d’avoir un gars comme Giannis au sommet de notre ligue, à parler de façon sensée et offrir des perspectives, parce que c’est un job très difficile pour ces joueurs », a-t-il ajouté.

L’exemple de Bickerstaff aux Cavaliers

Si Giannis Antetokounmpo a pris l’exemple de la carrière de Michael Jordan pour justifier son propos. Steve Kerr a choisi lui de citer en exemple le travail exceptionnel de JB Bickerstaff à Cleveland depuis sa prise de pouvoir. Ce qui n’a pas empêché les Cavs de s’incliner au premier tour, et de concéder également un « upset ».

« J’ai ouvert ESPN ce matin et j’ai lu que le poste de JB Bickerstaff n’était pas menacé. Je me suis dit « Oh, vraiment ? ». Je veux dire, ce gars a complètement remis la franchise sur pieds, si on repense à où en était Cleveland il y a deux ans. JB est l’un des meilleurs coachs de la ligue, il a fait un boulot phénoménal, et donc quand tu lis ce genre de choses, c’est un peu déroutant. Mais c’est le monde dans lequel on vit, et on sait tous pour quoi on a signé en s’y engageant. Donc c’est bien d’avoir des représentants comme Giannis ».