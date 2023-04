Renversant et décisif, Trae Young a sauvé les Hawks

Après un début de série difficile, Trae Young est monté en pression avec les deux matches à Atlanta. Pour ce Game 5 à Boston, sans Dejounte Murray suspendu, le meneur de jeu devait encore passer un cap pour permettre à son équipe de continuer de rêver.

Les Celtics ont été en contrôle pendant trois quart-temps, puis comme leur avance était conséquente en dernier acte (13 points), les finalistes 2022 ont été suffisants. En face, Young a sorti le grand jeu en fin de match avec 16 points, dont 14 dans les 200 dernières secondes. « Il nous a porté en dernier quart-temps », se réjouit Quin Snyder pour l’AJC.

C’est lui qui a tué Boston. Dans les deux dernières minutes, il inscrit notamment deux lancers-francs sous les « Fuck Trae Young » du public. Un adversaire bruyant que le meneur de jeu connaît bien puisqu’il avait été chahuté par les fans du Madison Square Garden en 2021.

« Ice Trae », le climatiseur

« Dans cette série contre les Knicks, ils commençaient dès le premier quart-temps », rappelle-t-il pour NBC Sports. « Là, c’était différent. Quand les gens font ça, j’y vois un respect total car ils ne le font pas pour tout le monde. »

Enfin, il y a ce shoot décisif alors que Boston mène d’un point à sept secondes du terme. Young dégaine à 3-pts, de loin, face à Jaylen Brown. Ça tombe dedans. « Je devais simplement faire confiance en ce que j’ai fait toute ma vie. Je devais shooter avec confiance », commente le All-Star.

Les Hawks s’imposent au finish et Young termine avec 38 points à 14/33 au shoot et 13 passes. Atlanta est sauvé et la star a immédiatement pensé à Dejounte Murray, le grand absent de la soirée. « Je l’ai appelé en FaceTime dès que je suis entré dans le vestiaire », raconte-t-il à ESPN. « Je lui ai dit avant la rencontre qu’on allait gagner pour qu’il puisse jouer à Atlanta. »

Trae Young plus fort que Boston et Janet Jackson

Ce sera jeudi soir à la State Farm Arena et ce Game 6 bouleverse même la programmation de la salle puisqu’un concert de Janet Jackson était prévu ce 27 avril. Il est donc repoussé au lendemain pour laisser la place aux Hawks qui voudront arracher un Game 7.

« On est toujours au bord de l’élimination », prévient le héros de la soirée. « Si on perd, on est dehors. Donc on doit garder la même énergie et être prêt à la maison. »

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 1.0 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 Total 353 34 43.7 35.1 87.6 0.7 3.0 3.7 9.3 1.7 1.0 4.1 0.1 25.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.