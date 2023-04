Programme du soir | Trois qualifiés de plus ?

Les Hawks, les Clippers et les Wolves ont un pied dans le vide, ou plutôt en vacances, puisqu’ils sont menés 3-1, et qu’ils jouent leur survie à l’extérieur ! La soirée débute à Boston à 1h30, et il faudra attendre 3h00 pour suivre sur BeIN Sports 1 le Game 5 entre les Nuggets les Wolves. A 4h00, on zappe, ou pas, sur BeIN Sports 2 pour la cinquième manche entre les Suns et les Clippers.

Rappelons que les Celtics, en cas que qualification, défieront les Sixers, tandis que les Nuggets et les Suns se retrouveront en demi-finale de conférence s’ils se qualifient.