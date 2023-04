RJ Barrett, un réveil à point nommé

Trois jours après un Game 2 complètement raté, on savait, en amont de ce Game 3 important pour les Knicks, que Jalen Brunson allait répondre présent, que Mitchell Robinson allait faire son habituel chantier dans la peinture ou encore que Josh Hart allait apporter son étincelle précieuse en sortie de banc.

En revanche, le mystère était total sur le visage que RJ Barrett allait afficher. Après un début de série franchement raté, particulièrement sur le plan offensif (21 points à 6/25 aux tirs sur les deux premiers matchs), l’optimisme n’était en tout cas pas débordant sur l’apport de l’ailier canadien de New York, pas loin d’être en perdition avec son basket dans ce début de série intense physiquement, et fermé offensivement.

Et pourtant… L’ancien Dukie s’est finalement réveillé, quand son équipe avait le plus besoin de son apport : face à l’obligation de réagir collectivement, après le « no-show » du Game 2. Dans ce contexte, RJ Barrett a démarré pied au plancher, avec notamment 10 des 17 points de son équipe dans le premier quart-temps, avant de s’effacer un peu plus en attaque pour mieux livrer un bon match « all-around » : 19 points à 8/12 aux tirs, avec 8 rebonds, 3 passes et une interception.

« Ça fait du bien de contribuer de manière positive » livrait-il ainsi après la rencontre, ponctuée avec presque autant de points que lors de ses deux premiers matchs en cumulé. « Surtout dans une telle victoire. »

Un joueur irrégulier, mais accrocheur

Talentueux mais bien trop irrégulier, le natif de Toronto, au-delà de contribuer statistiquement dans la victoire de son équipe, a surtout fait preuve d’un trait de caractère désormais constitutif de sa carrière, démarrée en 2019 : sa résilience, pour se relancer quand il est au plus bas.

« Il a livré un match fabuleux » lançait d’ailleurs Jalen Brunson. « RJ est le type de joueur qui rebondit toujours. On ne sait jamais vraiment ce qu’il pense, car il n’est jamais trop haut, jamais trop bas, sur le plan émotionnel. Il a simplement toujours cet état d’esprit résilient, cette volonté d’être meilleur que la veille. »

Même son de cloche pour Tom Thibodeau, qui rappelait que malgré un Game 1 raté sur le plan offensif, l’ailier canadien s’était placé à un « standard très élevé, avec six passes et quatre interceptions », avant d’apprécier son Game 3 bien plus complet et abouti. « Le truc avec RJ, c’est qu’il est stable, dans sa tête. Il n’est jamais affolé. Et aujourd’hui, je l’ai trouvé bien dans ses basket, agressif. On l’a mis dans de bonnes dispositions, notamment en transition. Il a planté des tirs, tout simplement » conclut ainsi « Thibs ».

Rendez-vous au Game 4, pour la confirmation ?

R.J. Barrett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NYK 56 30 40.2 32.0 61.4 0.9 4.1 5.0 2.6 2.2 1.0 2.2 0.3 14.3 2020-21 NYK 72 35 44.1 40.1 74.6 0.9 4.8 5.8 3.0 2.6 0.7 1.9 0.3 17.6 2021-22 NYK 70 35 40.8 34.2 71.4 0.9 4.9 5.8 3.0 2.0 0.6 2.2 0.2 20.0 2022-23 NYK 73 34 43.4 31.0 74.0 0.8 4.2 5.0 2.8 2.5 0.4 2.3 0.2 19.6 Total 271 34 42.2 34.3 70.9 0.9 4.5 5.4 2.8 2.3 0.7 2.1 0.3 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.