Le Top 10 de la nuit | Julius Randle s’offre Jarrett Allen au Garden

La « Mecque du basket » retrouvait la lumière des playoffs cette nuit et les Knicks ont été à la hauteur de l’événement en giflant les Cavs (99-79), le tout sans négliger le spectacle comme on peut le constater sur ce Top 10.

On retrouve un premier dunk de Mitchell Robinson sur un service d’Obi Toppin à la 9e place. C’est ensuite le tour de passe-passe de Jalen Brunson devant Caris LeVert puis le alley-oop en transition entre Immanuel Quickley et Obi Toppin qui ont été sélectionnés aux quatrième et troisième places.

Devant le « coast-to-coast » impressionnant d’Anthony Edwards, c’est l’énorme dunk de Julius Randle qui arrive en tête du podium. Lancé par son coéquipier Jalen Brunson en tête de raquette, l’intérieur des Knicks a tout écrasé sur son passage, y compris Jarrett Allen qui hérite de la pire place sur le poster.