Ousmane Dieng : « J’ai appris que je pouvais jouer dans cette ligue »

Sélectionné en 11e position de la dernière Draft par le Thunder, Ousmane Dieng est arrivé dans l’environnement idéal pour faire la transition de la NBL à la NBA tout en prenant ses marques au sein d’une très jeune équipe.

Comme pour ses petits camarades, l’heure est au bilan à l’issue de l’éviction du Thunder en « play-in ».

« Je me sens bien. Malheureusement, nous avons perdu face à Minnesota, mais dans l’ensemble, c’était une super saison pour l’équipe. On peut continuer à progresser », a déclaré le Français de 19 ans. « Ça a été une très longue saison, donc j’ai progressé sur et en dehors des terrains. C’est la plus longue saison que j’ai jouée. J’ai appris à ne jamais se voir trop haut ni trop bas, parce qu’il y a tellement de matchs ».

Le gros point noir de la saison a été sa fracture au poignet contractée en décembre, qui l’a forcément ralenti.

« C’était dur au début, juste après la blessure, parce que je commençais à bien jouer. Je pouvais quand même m’entraîner, et jouer avec ma main gauche. Donc ça allait. Ce n’était pas comme si c’était une blessure à la jambe. Je me concentrais simplement sur ce que je pouvais contrôler pour essayer de revenir aussi vite que possible ».

Bosser sur son corps et son jeu

L’ailier a en revanche bénéficié de la présence de Luguentz Dort, francophone, et de son compatriote Olivier Sarr, pour faciliter son intégration. Il a également profité de ses 9 matchs de G-League avec le Blue d’OKC pour garder le rythme (17.2 points, 7.7 rebonds, 3.1 passes décisives en moyenne en 9 matchs).

« Les deux équipes essaient de travailler les mêmes choses, ce qui fait que c’était facile pour moi de passer d’une structure à l’autre ».

Les six prochains mois vont désormais être au moins aussi importants que les précédents pour Ousmane Dieng dans sa mission de progression, alors que l’objectif pour l’an prochain sera de voir davantage le terrain.

« L’intersaison va être très importante pour moi. Je dois bosser sur mon corps, continuer de travailler sur mon tir et tout mon jeu en général », a-t-il ainsi poursuivi. « J’ai appris que je pouvais jouer dans cette ligue. Je peux jouer dur, évoluer et défendre sur plusieurs postes. C’est une ligue difficile, la saison est très longue. Il y a de très bons joueurs dans toutes les équipes ».

Ousmane Dieng Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 39 15 42.0 26.5 65.2 0.5 2.2 2.7 1.2 1.1 0.4 0.7 0.2 5.0 2023-24 OKC 33 11 42.2 30.0 87.5 0.3 1.2 1.6 1.1 0.7 0.2 0.6 0.2 4.0 Total 72 13 42.1 28.0 74.4 0.4 1.8 2.2 1.2 0.9 0.3 0.6 0.2 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.