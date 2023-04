Les flèches de Darius Garland

Les Cavaliers étaient déjà dos au mur pour ce Game 2 face aux Knicks, et une réaction était donc attendue. Darius Garland a bien répondu, après son premier match pas forcément mauvais, mais pas assez incisif, avec 17 points. Portés par ses coéquipiers, il voulait montrer autre chose.

« Tout l’équipe me disait que je devais être agressif, que je devais shooter », raconte-t-il à ESPN. « J’ai regardé les images du premier match et j’ai vu des opportunités que je n’ai pas saisies. Tout le monde m’a dit de shooter. On m’a montré des images où j’avais des tirs ouverts que j’ai refusés. »

Alors que les Knicks ont bien commencé, les tirs à 3-pts de Darius Garland vont lancer les Cavaliers. Le joueur n’hésite pas et inscrit 11 points en premier quart-temps, puis 15 de plus dans le second, pour une première mi-temps très réussie : 26 points à 4/6 à 3-pts.

« C’est le All-Star que l’on connaît et c’était génial à voir », glisse Donovan Mitchell. « Je lui ai dit qu’on allait avoir besoin de ça, qu’il faut qu’il continue d’être agressif. »

Darius Garland s’est régalé avec les espaces dans la défense et encore davantage avec les trop nombreux ballons perdus (14 en première période !) par les troupes de Tom Thibodeau. Le meneur de jeu a terminé la rencontre avec 32 points à 6/10 à 3-pts, mais l’essentiel était déjà fait à la pause.

« Nos pertes de balle ont été un énorme problème, ils ont marqué 32 points avec nos 18 ballons perdus », reconnaît le coach des Knicks pour le New York Post. « C’est un souci, comme les rebonds. La force de Garland, c’est son shoot et il était dedans, dans un bon rythme. C’était trop tard pour réagir. »

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 31 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 36 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.7 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 36 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 Total 250 34 44.9 38.7 87.1 0.5 2.1 2.6 6.7 1.9 1.1 3.1 0.1 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.