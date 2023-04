Programme du soir | Les Cavaliers et les Suns déjà en danger

Trois Game 2 ce soir, et on suivra de près les réactions des Cavaliers et des Suns qui ont déjà perdu l’avantage du terrain. Mais d’abord, ce sera la deuxième manche entre les Celtics et les Hawks à suivre sur BeIN Sports 1 à partir de 1h00. Ce sera suivi, à 4h00, toujours sur BeIN Sports 1 par le Game 2 entre les Suns et les Clippers.

Entre les deux, à 1h30, les Knicks sont à Cleveland pour tenter de faire le break. Josh Hart est incertain côté New York…