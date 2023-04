Julius Randle, comme si de rien n’était

Les doutes sur le retour de Julius Randle se sont rapidement dissipés. L’intérieur des Knicks était bien sur le parquet pour ce Game 1 à Cleveland et il n’a pas manqué ce rendez-vous, après deux semaines d’infirmerie.

Randle a compilé 19 points, 10 rebonds et 4 passes en 34 minutes dans la victoire de New York, en faisant le match qu’on attendait de lui.

« Les personnes autour de lui le savent : il va tout donner », rappelle Tom Thibodeau pour ESPN. « Julius a joué 77 matches avant sa blessure à la cheville, donc il donne tout. Je savais que s’il pouvait jouer, il allait jouer. C’est Julius, ça. »

Ses points et ses rebonds ont été importants pour les Knicks. Surtout sur une des dernières séquences de la partie, à dix secondes du terme, où il est allé chercher un rebond offensif, alors que les Knicks menaient de deux points. Il a servi ensuite Quentin Grimes, qui a scellé la victoire aux lancers-francs.

« C’est une présence », ajoute Jalen Brunson. « Ce n’est pas forcément du shoot, même si, évidemment, il peut tout faire. Ce rebond offensif était capital. Les petites choses qu’il fait, qui ne sont pas nécessairement dans les statistiques, c’est fantastique. Ça nous aide. C’est très précieux. »

Après deux semaines sans jouer, comment Randle s’est-il senti physiquement ? Car reprendre pour un match de playoffs, c’est une manière intense de retrouver les parquets.

« J’étais crevé, c’est sûr », répond-il. « Mais on a une grande équipe et on peut se reposer sur des Brunson, des Josh Hart et tout le reste. J’y suis allé, j’ai fait de mon mieux. J’ai fait confiance aux gars et c’était une belle victoire d’équipe. »

