Le MVP de la nuit | Des débuts fracassants pour De’Aaron Fox

Les « Kentucky Boys » ont frappé fort pour le grand retour des Kings en playoffs puisque De’Aaron Fox et Malik Monk ont cumulé 70 points dans la victoire des Kings face aux Warriors ! On pourrait même ajouter Trey Lyles, décisif en fin de 3e quart-temps, pour faire basculer le match.

Si Malik Monk a été décisif notamment par ses lancers-francs dans les dernières secondes, son acolyte a tenu la baraque pendant toute la deuxième mi-temps, en plantant 29 de ses 38 points après la pause. C’est lui qui inscrit ce 3-points si important pour répondre à Stephen Curry à l’entrée du « money time », et il a lui a fallu s’adapter à tous les défenseurs envoyés par Steve Kerr : Stephen Curry, Andrew Wiggins, Donte DiVincenzo, Klay Thompson…

Par sa vitesse sur le premier pas, son « hang time » et sa recherche du contact avec le défenseur, il a été brillant. A l’arrivée, il signe donc 38 points à 13 sur 27 aux tirs, avec un 4 sur 8 à 3-points, 5 passes et 3 interceptions.

« Franchement, je pensais qu’il y aurait plus de fans des Warriors que ça… Sacramento s’est montré à la hauteur ce soir », a-t-il réagi après ce premier succès en playoffs depuis avril 2006. « Le faire pour ces fans, en sachant à quel point ils ont soutenu cette équipe contre vents et marées, et il y a eu des marées, c’est un hommage à leur comportement ».

Une mi-temps pour s’adapter au rythme des playoffs

Les Kings ne pouvaient rêver plus beau retour en playoffs dans un Golden 1 Center plein à craquer, avec un scénario dingue, contre les voisins, champions en titre.

Une soirée de rêve pour De’Aaron Fox, qui signe la deuxième meilleure performance de l’histoire pour des débuts en playoffs. Seul Luka Doncic, avec 42 points, avait été plus prolifique pour ses débuts en postseason.

« C’était mon premier match de playoffs et je voulais voir ce que ça allait donner en terme d’intensité physique » explique-t-il. « En première mi-temps, il a fallu que je m’adapte, et en deuxième mi-temps, j’ai trouvé mon rythme, et j’ai trouvé mes spots. »

Après son interview d’après-match, De’Aaron Fox a été invité à « Light The Beam » dans une ambiance incroyable. Samedi soir, on a retrouvé la folie du début des années 2000, et Mike Brown sait combien c’est important en playoffs de pouvoir compter sur un leader qui prend ses responsabilités.

« On a besoin de gars comme ça de notre côté parce qu’ils savent qu’on va s’appuyer sur eux. Il n’y a pas de secret. Il faut des gars dans votre équipe capables de créer du jeu et Foxy l’a fait ce soir. »

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.9 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.6 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 Total 395 32 47.2 32.1 73.6 0.5 3.1 3.7 6.2 2.6 1.3 2.7 0.4 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.