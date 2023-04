Programme du soir | Un sprint final entre tensions et mises au repos

Ainsi, Miami et Brooklyn continuent leur course à distance pour le Top 6 à l’Est, le Heat étant à Washington (01h00) tandis que les Nets reçoivent de leur côté le Magic (01h30).

Assurés de la première place, les Bucks font ainsi largement tourner face aux Grizzlies (02h00) tandis que Mavs et Bulls risquent de jouer un match en faux semblant, avec beaucoup d’absents des deux côtés (02h30).

La course aura par contre lieu à distance entre les Pelicans, les Warriors et les Lakers. Les premiers reçoivent les Knicks (02h00) quand les seconds sont à Sacramento (04h00, beIN Sports Max 4) et que les troisièmes font face aux Suns (04h30, beIN Sports 1)… qui vont reposer Kevin Durant, Devin Booker Chris Paul et Deandre Ayton !

Programme complet

01h00 | Charlotte – Houston

01h00 | Indiana – Detroit

01h00 | Washington – Miami

01h30 | Atlanta – Philadelphie (beIN Sports Max 4)

01h30 | Boston – Toronto

01h30 | Brooklyn – Orlando

02h00 | Milwaukee – Memphis

02h00 | New Orleans – New York

02h30 | Dallas – Chicago

04h00 | Sacramento – Golden State (beIN Sports Max 4)

04h30 | LA Lakers – Phoenix (beIN Sports 1)