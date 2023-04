Malcolm Brogdon, le sacrifié volontaire

En cette fin de saison régulière, les Celtics ont entamé une gestion d’effectif en vue des playoffs. Ainsi, mardi face aux Sixers, Jaylen Brown et Robert Williams étaient laissés au repos. Mercredi, face aux Raptors, c’était au tour de Jayson Tatum, Marcus Smart et Al Horford de rester sur la touche. Mais, il y en a un qui ne se repose pas, et encore mieux, monte en puissance : Malcolm Brogdon. Après avoir planté 18 points la veille, il a récidivé face aux Raptors en inscrivant 29 points à 10/19 au tir dont 4/6 à 3-points, permettant aux siens de s’imposer (97-93). Une performance impressionnante en sortie de banc, qui a laissé l’entraineur des Raptors, Nick Nurse, bouche bée.

« Il est All-Star, pas vrai ? » a déclaré Nick Nurse, sous le choc. « C’est un All-Star et un très bon joueur, tout le monde le sait. Il nous a certainement donné du fil à retordre en première mi-temps. Il a mis un énorme 3-points, je pense que c’était dans le quatrième quart-temps … Il est sorti d’un écran et a marqué un 3-points, donc oui ».

Malcolm Brogdon n’a pourtant jamais été All-Star, mais il a été Rookie de l’année en 2017. En tout cas, malgré la présence de Jaylen Brown, c’est bien Malcolm Brogdon qui a été le meilleur joueur des Celtics sur ce match. Adroit dès le début du match, il a été clutch sur la fin avec un énorme tir longue distance, alors que Toronto venait de recoller au score. Dans la foulée, il a servi sur un plateau Mike Muscala pour reprendre cinq longueurs d’avance.

Sixième homme de l’année ?

Des performances qui ne surprennent plus du côté de Boston, car depuis son arrivée l’été dernier, il s’est imposé comme l’un des tout meilleurs 6e homme de la ligue. Un rôle qu’il avait abandonné depuis des années, s’imposant comme un titulaire indiscutable depuis 2018/19, sa troisième campagne dans la Grande Ligue. Cette saison, il a toutefois démarré tous les matchs sur le banc, et il tourne à 14.9 points à 44.4% à 3-points !

Malgré tout, le protagoniste avoue que la transition de titulaire à remplaçant n’a pas été facile.

« Sortir du banc, cela peut être un défi, parfois, pour être honnête » a reconnu Malcolm Brogdon. « Quand tu fais carrière en ayant l’habitude d’être titulaire, puis d’un coup tu sors du banc… Il y a des soirs où il faut faire avec, tu ne vas marquer autant, tu ne vas pas jouer autant. Mais je pense que c’est ce qui fait une grande équipe, avoir des gars qui sont capables de faire ça, des gars qui sont capables de se sacrifier. Parce que ce n’est pas moi qui me sacrifie tous les soirs. Chaque soir, c’est un gars différent ».

L’entraineur des Celtics, Joe Mazzulla, ne passe d’ailleurs pas par quatre chemins. Pour lui, Malcolm Brogdon mérite d’être élu sixième homme de l’année à l’issue de la saison.

« Cela signifierait beaucoup » a expliqué l’entraîneur. « L’humilité qu’il apporte à notre équipe, il est fier de mener la « second unit ». Et pour être une grande équipe, il faut avoir des gens comme ça. Et c’est le cas de tous les membres de l’équipe. Différents gars font différentes choses, Malcolm est arrivé ici avec patience, humilité et compréhension, et le mérite en revient au vestiaire qui l’a accueilli et lui a donné les moyens d’agir. J’espère qu’il remportera ce trophée. Il le mérite ».

Malcolm Brogdon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 75 26 45.7 40.4 86.5 0.6 2.2 2.8 4.2 1.9 1.1 1.5 0.2 10.2 2017-18 MIL 48 30 48.5 38.5 88.2 0.5 2.8 3.3 3.2 2.7 0.9 1.4 0.3 13.0 2018-19 MIL 64 29 50.5 42.6 92.8 1.0 3.5 4.5 3.2 1.6 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 IND 54 31 43.8 32.6 89.2 0.9 4.0 4.9 7.1 1.8 0.7 2.4 0.2 16.5 2020-21 IND 56 35 45.3 38.8 86.4 1.0 4.2 5.3 5.9 2.0 0.9 2.1 0.3 21.2 2021-22 IND 36 34 44.8 31.2 85.6 0.9 4.2 5.1 5.9 2.0 0.8 2.1 0.4 19.1 2022-23 BOS 66 26 48.2 44.0 87.1 0.6 3.6 4.2 3.7 1.6 0.7 1.4 0.3 14.7 Total 399 30 46.6 38.7 88.0 0.8 3.4 4.2 4.6 1.9 0.8 1.7 0.2 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.