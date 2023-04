Une première depuis… 1979 pour les jeunes Knicks !

Alors que la lutte pour le trophée de « Most Improved Player » est très ouverte avec Lauri Markkanen, Jalen Brunson, Shai Gilgeous-Alexander ou encore Mikal Bridges, Immanuel Quickley rappelle qu’il ferait aussi un très beau vainqueur. Déjà considéré comme un favori pour le trophée de meilleur sixième homme, le jeune meneur des Knicks a considérablement progressé cette saison, et il a notamment prouvé qu’il pouvait même être la première option en attaque. Cette nuit, il profite de la mise au repos de Jalen Brunson pour planter 39 points dans la victoire face aux Pacers. Mais l’habituel 6e homme new-yorkais n’est pas le seul à se lâcher en attaque.

À ses côtés, Quentin Grimes confirme sa bonne passe actuelle avec 36 points (record personnel), tandis que Obi Toppin fait oublier Julius Randle avec 32 points. Les trois jeunes Knicks terminent chacun avec 30 points et plus, et c’est une première en 44 ans pour les Knicks !

Tom Thibodeau est fier de la progression de ses joueurs

« J’essaie de réfléchir… Qu’est-ce qui s’est passé en 1979 ? » s’interroge Immanuel Quickley. « Est-ce que c’était diffusé sur le câble ? C’est du très bon boulot, surtout pour ces gars car ils se donnent vraiment à fond. Surtout pour Obi, c’est bien de le voir en réussite, surtout sur la fin. »

Il faut effectivement remonter à 1979 pour trouver trace de trois Knicks à 30 points et plus dans la même rencontre, et il s’agissait de Ray Williams, Earl Monroe et Toby Knight.

De quoi rendre fier Tom Thibodeau, le seul à pouvoir se souvenir de cette époque. « Chaque fois que quelqu’un est absent, c’est l’occasion pour quelqu’un d’autre de se mettre en avant. Tous ces gars ont eu de très bons moments tout au long de l’année » estime le coach new-yorkais. « La chose dont je suis le plus fier, c’est la manière avec laquelle ils se sont améliorés tout au long de l’année. Quand on pense à la façon dont nous avions commencé la saison, où nous en étions et où nous sommes aujourd’hui, c’est un hommage à eux, à nos joueurs, pour avoir travaillé ensemble et ne pas avoir négligé les choses ».

Comme Immanuel Quickley a franchi le cap de la confirmation, Tom Thibodeau met en avant Obi Toppin et Quentin Grimes. « Obi déboule sur le terrain, et il nous apporte des paniers faciles. C’est difficile de le contenir, et il continue de s’appuyer sur ses points forts et ceux de ses coéquipiers » explique d’abord Tom Thibodeau, avant d’enchaîner sur Quentin Grimes : « Il shoote avec beaucoup de confiance. Il est partout sur le terrain, à défendre… Match après match, sa confiance augmente. Il y a des tirs pris en rythme, et c’est ce que j’aime dans notre manière de jouer. On crée du rythme pour chacun, et quand on joue comme ça, de belles choses arrivent. »