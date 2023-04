Tant qu’il y a de l’espoir, Luka Doncic sera sur le terrain

Les Mavericks sont plus que jamais dans le dur avec cette série de sept défaites en huit matchs qui est arrivée au pire moment. Alors que Kyrie Irving se remet d’une blessure au pied droit et que Luka Doncic a également été blessé à la cuisse, le moral est au plus bas parmi les troupes de Jason Kidd, à deux doigts de passer à côté de la postseason.

Malgré cette potentielle désillusion, Luka Doncic a confirmé qu’il serait bel et bien de la partie pour affronter Sacramento, à domicile, pour une victoire obligatoire.

« Je jouerai demain », a-t-il déclaré après l’entraînement de la veille. « S’il y a encore une chance, je jouerai. Il y a peu de chances. Nous le savons tous, mais comme je l’ai dit, tant qu’il y aura encore de l’espoir, je jouerai ».

Le Slovène assume aussi ses responsabilités

Le Slovène est également revenu sur cette saison qu’il a qualifiée de « très décevante », alors qu’elle devait être celle de la confirmation après une belle aventure en playoffs la saison dernière, terminée en finale de conférence.

« Je trouve qu’on ne voit plus cette cohésion qu’on avait avant, surtout l’an dernier », a-t-il ajouté. « Je pense que cette cohésion était à son maximum à l’époque, pour tout le monde. Mais ça ne se construit pas comme ça, c’est un long processus ».

Une critique de ses dirigeants ? En tout cas, il a pointé du doigt les manquements défensifs récurrents depuis plusieurs années, et a aussi mis en avant la fatigue liéeau fait d’enchaîner avec l’équipe nationale slovène durant l’intersaison, avant finalement de prendre également sa part de responsabilité dans cet échec annoncé.

« Tout ça n’est pas une excuse. Je suis encore jeune, mais je dois être bien meilleur. Je suis le leader de cette équipe. La première personne à blâmer, c’est moi ».

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 64 37 49.8 34.7 74.2 0.8 7.8 8.7 8.1 2.5 1.4 3.7 0.5 32.8 Total 328 34 46.6 33.9 73.8 1.0 7.6 8.6 8.0 2.3 1.1 4.0 0.4 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.