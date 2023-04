Les Raptors soulagés d’avoir assuré le « play-in »

Voilà une première chose de faite, et un accomplissement important dans une saison loin d’être évidente : les Raptors sont qualifiés pour la suite de la saison puisqu’ils sont assurés de jouer le « play-in ».

Pendant de longues semaines, Toronto a en effet flirté avec la ligne rouge entre les 11e et 12e places avant d’enchaîner 8 succès en 10 matchs au cours du mois de février pour se replacer, avec pour objectif de finir fort.

Il restait une victoire à aller chercher hier à Charlotte pour s’assurer une place en play-in et les hommes de Nick Nurse ont fait le boulot en s’imposant 128-108.

« C’est très important pour nous d’arriver jusqu’à la huitième place », a déclaré Fred VanVleet, le héros de la rencontre, avant le résultat des Hawks. « Depuis quelques semaines, c’est très simple pour nous : nous sommes en mode « gagner tous les matchs ». Il n’y a pas grand-chose d’autre à analyser. Il faut aller sur le terrain, jouer de son mieux et essayer de faire ce qu’il y a à faire. Nous essayons simplement de jouer notre meilleur basket à cette période de l’année ».

La rencontre a en effet été illuminée par la performance d’exception de Fred VanVleet, avec 20 points et 20 passes décisives, une performance lui ayant valu les salutations des deux coachs après la rencontre.

« Il a été très bon. Il a fait en sorte que le ballon aille là où il le fallait », a confié Nick Nurse tandis que Steve Clifford a avoué que FVV avait « écrasé » ses Hornets. « Chaque pick-and-roll, peu importe l’angle, le côté, soit il marquait, soit il subissait une faute, soit il obtenait un tir grand ouvert. Nous avons donc mélangé les systèmes, mais rien de tout ça n’a fonctionné ».

Le « tie-breaker » pour les Hawks

À ses côtés, les autres Raptors ont trouvé des solutions pour alimenter la marque au cours d’une soirée où ils n’ont pas spécialement brillé par leur adresse. C’est aussi ce qu’a apprécié Nick Nurse, alors qu’il reste désormais moins de dix jours pour préparer le « play-in », où un voire deux matchs décideront du sort de la saison de la franchise canadienne.

« Je pense que nous avons joué de manière très disciplinée sur le plan offensif », a-t-il expliqué. « On n’a pas mis beaucoup de bons tirs, on a réussi de très belles passes pour des 3-points dans les corners, et on n’en a pas mis un seul. Mais on continue à faire ce qu’il faut et à mettre le ballon là où il doit aller, et c’est tout ce que l’on peut faire ».

Après une nouvelle rencontre à Charlotte prévue ce mardi, les Raptors termineront la saison régulière par du lourd afin de préparer au mieux le « play-in », avec une double confrontation à Boston et la réception de Milwaukee dimanche prochain.

Les Raptors et les Hawks affichent le même bilan équilibré (39 victoires – 39 défaites), mais Atlanta possède le « tie-breaker » entre les deux formations. Les Raptors ont en revanche le « tie-breaker » sur le Heat et les Bulls en cas d’égalité avec ces deux équipes.