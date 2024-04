À 21h30, les Nets accueillent le Jazz tandis que Memphis est à Chicago et Portland à Minnesota (beIN Sports 3).

Luka Doncic et les Mavericks n’ont pas le droit de perdre à Atlanta (00h00) pour espérer croire encore au play-in. Défaite également interdit pour les Lakers à Houston (01h00).

Battu à Indiana, le Thunder va tenter de rebondir face aux Suns (01h00, beIN Sports Max 4) alors que les chocs de la nuit auront lieu à Milwaukee et Denver, où les Bucks et les Nuggets accueillent les Sixers et les Warriors, respectivement. Ce sera à partir de 02h00 pour le premier match, et à partir de 02h30 pour le second.

Programme complet

19h00 | Charlotte – Toronto

21h30 | Brooklyn – Utah

21h30 | Chicago – Memphis

21h30 | Minnesota – Portland (beIN Sports 3)

00h00 | Atlanta – Dallas

00h00 | New York – Washington

00h00 | Orlando – Detroit

01h00 | Sacramento – San Antonio

01h00 | Houston – LA Lakers

01h00 | Oklahoma City – Phoenix (beIN Sports Max 4)

02h00 | Cleveland – Indiana

02h00 | Milwaukee – Philadelphie

02h30 | Denver – Golden State