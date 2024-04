Brandon Ingram a regardé Kawhi Leonard dans les yeux

« Quelqu’un va-t-il évoquer le fait que Brandon Ingram domine la ligue en ce moment ? » Avec ce tweet, Josh Hart avait un message à faire passer. Qui est visiblement partagé par Willie Green, qui a lancé à son ailier après la rencontre face aux Clippers : « Tu joues comme le meilleur joueur de la ligue en ce moment. »

Meilleur joueur ou non, Brandon Ingram évolue en tout cas à un très haut niveau récemment. Peut-être même n’a-t-il jamais été aussi bon que depuis deux semaines…

Face à Los Angeles et aux 40 points de Kawhi Leonard, l’ancien des Lakers a répondu avec une performance à 36 points (13/23 au shoot), 8 passes, 4 rebonds, et un seul ballon perdu, dans la victoire des siens.

« Si on veut devenir le meilleur, il faut affronter les meilleurs et il faut les battre », commente-t-il pour ESPN. « J’avais ça dans un coin de ma tête pour cette rencontre. »

La star des Clippers, qui a pris quelques tirs difficiles sur la tête, s’est inclinée face à une telle prestation. « Ingram a été excellent », confirme-t-il. « Ce sont des shoots qui disent ‘Je suis meilleur que toi' », poursuit CJ McCollum. « Il se repose sur ses qualités. Ce sont des bons shoots pour lui. »

Sur les neuf derniers matches, Brandon Ingram ne descend jamais sous la barre des 26 points et tourne à 30.3 points (à 52 % de réussite au shoot), 8.2 passes et 6 rebonds de moyenne. Il est à la fois, et au meilleur des moments pour son équipe, agressif, efficace et passeur.

« Je regarde qui est ouvert, je ne force pas mon jeu », analyse-t-il. « C’est le plus important : je regarde ce qui est le mieux pour l’équipe, tout en m’assurant de rester agressif. »

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.4 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.1 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.8 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 64 33 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.6 0.6 20.8 Total 477 33 46.8 36.2 78.6 0.7 4.5 5.2 4.3 2.4 0.7 2.5 0.6 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.