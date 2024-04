En une soirée, Jaylen Brown a gagné deux millions de dollars

À l’instar de Jayson Tatum, Jaylen Brown a été brillant cette nuit face aux Bucks, avec ses 30 points à 13 sur 20 aux tirs, mais aussi 5 rebonds et 5 passes en 32 minutes. Une performance qui lui permet de boucler le mois de mars avec 28 points de moyenne à 53% aux tirs, et comme c’était son 65e match de la saison, ESPN rapporte que cette victoire lui débloque deux primes conséquentes.

Ainsi, pour ce 65e match disputé cette saison, son contrat inclut une prime de 518 000 dollars, et comme il a été All-Star en février dernier, ça débloque une autre prime de 1,5 million de dollars ! Faites le calcul : en une soirée, Jaylen Brown a donc débloqué plus de deux millions de dollars en bonus !

Une soirée parfaite puisque Boston s’est rassuré en s’imposant largement à Milwaukee. De bon augure avant les playoffs.

« Dans l’ensemble, je trouve que nous avons été assez réguliers tout au long de l’année. Je trouve aussi que nous devrions être plus proches des 60 victoires à ce stade de la saison, mais je pense aussi que nous sommes une meilleure équipe que l’année dernière » estime-t-il. « Nous avons gagné plus de matches que l’année dernière et, dans l’ensemble, nous n’avons pas baissé les bras. Nous avons peut-être perdu quelques matches, mais nous n’avons pas laissé un mauvais match se transformer en deux mauvaises semaines ou même un mauvais mois. Nous avons été capables de rebondir. »

De la régularité

De manière générale, les Celtics ont effectivement fait preuve d’une plus grosse solidité mentale, et tout a commencé en début de saison avec la gestion de l’affaire Ime Udoka. Jaylen Brown et ses coéquipiers ont su se remobiliser après la mise à l’écart de leur entraîneur, et l’intronisation de Joe Mazzulla.

Comme toutes les franchises, ils ont connu des soirées sans, et on se souvient de plusieurs gros couacs à OKC ou Houston, ou encore de défaites surprises face au Magic, mais les finalistes 2022 ont toujours réagi.

« Nous avons pratiqué du très bon basket sur de longues périodes. Nous avons eu quelques ratés, mais nous avons toujours bien réagi. Nous en avons parlé dès le premier jour : les grandes équipes affichent le plus longtemps leur vrai niveau. Et lorsqu’elles n’y sont pas, elles y reviennent rapidement. C’est quelque chose que cette équipe a bien réussi à faire, c’est-à-dire qu’elle se reprend rapidement. Cette fois-ci, il s’agissait d’un seul match, mais nous devons être jugés sur la manière dont nous gérons les succès tout autant que les échecs. C’est important. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 Total 540 30 48.0 36.4 72.0 1.0 4.3 5.3 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.