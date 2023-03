Programme du soir | Les grands débuts de Kevin Durant à domicile pour les Suns ?

Pour le reste, on aura un oeil sur le duel entre les Knicks et le Heat (01h30) ou entre les Sixers et les Mavericks (01h30, beIN Sports 2) avec une équipe de Philadelphie qui pourrait retrouver James Harden et Joel Embiid.

Match important également pour le classement entre les Bulls et les Lakers (02h00) mais également entre les Grizzlies et les Clippers (02h00, beIN Sports Max 4).

Quant aux Kings, ils pourraient bien décrocher leur place an playoffs pour la première fois depuis 2006…

Programme complet

01h00 | Indiana – Milwaukee

01h30 | Brooklyn – Houston

01h30 | New York – Miami

01h30 | Philadelphie – Dallas (beIN Sports 2)

02h00 | Chicago – LA Lakers

02h00 | Memphis – LA Clippers (beIN Sports Max 4)

02h00 | Oklahoma City – Detroit

02h00 | San Antonio – Utah

04h00 | Phoenix – Minnesota

04h00 | Portland – Sacramento