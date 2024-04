Monty Williams à l’amende après son coup de gueule sur les lancers-francs

« Où avez-vous vu un match avec 46 lancers francs pour une équipe ? Ce n’est pas juste. Je me moque de la façon dont vous le présentez. Cela nous arrive trop souvent. Les autres équipes vont au contact et on ne reçoit pas les mêmes coups de sifflet ». Monty Williams était apparu très énervé après la dernière défaite de son équipe.

En conférence de presse, l’entraîneur des Suns n’avait ainsi voulu parler que de la disparité au niveau des lancers-francs, Los Angeles en ayant obtenu 46 tandis que ses joueurs en avaient récolté deux fois moins…

« C’est lassant. 46 lancers-francs à 20, avec Devin Booker dans notre équipe. Il en a tirés 12. Notre banc n’a pas eu de lancers. J’en ai assez. Je parle de la même chose depuis un moment. Peu importe l’adversaire. Le dernier match, Shai (Gilgeous-Alexander) a eu 19 lancers-francs. Je suis lassé d’en parler. Nos joueurs doivent faire leur boulot, on le sait, mais c’est une énorme disparité. Je le répète : 46 à 20. C’est tout ce que j’ai à dire »

Une sortie qui n’a pas plu à la NBA, qui vient d’infliger une amende de 20 000 dollars au coach de l’Arizona.