Prévenus, les Bulls ont tout de même pris la vague

Arrachée en double prolongation, la victoire des Bulls contre les Sixers a beaucoup fait parler puisque, pour la première fois de sa carrière, Joel Embiid perdait face à la franchise de Chicago.

Évidemment, avec une revanche deux jours plus tard, les joueurs de Billy Donovan étaient prévenus et savaient que le pivot All-Star allait vouloir répondre. Le coach avait d’ailleurs fait passer ce message à ses troupes, en comparant cette victoire à un match de playoffs.

« J’ai évoqué ça avec les gars avant même cette rencontre », commence l’entraîneur pour The Athletic. « Ce match était, pour moi, très semblable au Game 2 contre les Bucks en playoffs la saison passée. »

Avec un énorme DeMar DeRozan (41 points), les Bulls avaient réussi à arracher une victoire sur le parquet du champion en titre de l’époque. Mais la suite fut moins glorieuse : une défaite de 30 points à domicile dans le Game 3, avec un premier quart-temps à sens unique pour Giannis Antetokounmpo et sa bande.

Billy Donovan a sans doute eu des flashes de cette soirée mercredi soir, quand il a vu ses joueurs encaisser un 23-1 dans les six premières minutes ! « Ils n’ont rien fait de nouveau, ils ne sont pas venus ici avec une nouvelle attaque », constate et rappelle l’entraîneur pour le Chicago Sun Times. « Notre intensité n’était pas là. »

Les Bulls auraient-ils été trop focalisés sur la réaction de Joel Embiid, en attendant un gros match de sa part, et en oubliant les autres joueurs ?

« On savait qu’ils allaient entamer la partie de manière forte », concède Zach LaVine. « Ils ont tout bien fait, ils ont fait les ajustements. Il faut souligner le travail d’Embiid aussi, on voulait lui enlever le ballon des mains et il l’a fait très rapidement. Et les autres ont mis les shoots ouverts. »

Outre cette lourde défaite, la soirée a terni par la blessure de DeMar DeRozan. Elle est la preuve que, malgré huit victoires en douze matches avant cette glissade, les Bulls restent une équipe fragile.

« Oui », confirme Nikola Vucevic pour NBC Sports. « C’est un de ces matches où rien ne va dans notre sens. Il faut le jeter à la poubelle. Ils étaient bouillants. On doit apprendre de ça, que ça ne se reproduise plus. »