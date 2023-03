Draymond Green a mis les petits plats dans l’écran

Les playoffs approchent, et Draymond Green redevient ce joueur capable de peser sur un match par sa défense et sa lecture du jeu. Comme cette nuit, face aux Mavericks, où il va être doublement décisif dans la victoire arrachée par les Warriors. D’abord, tel un offensive tackle, en posant un énorme écran pour libérer de l’espace pour un lay-up de Stephen Curry, puis par sa défense sur Luka Doncic sur la dernière possession de Dallas. Mais avant cela, toujours dans le « money time », il avait volé un ballon, puis marqué avec la faute pour donner trois points d’avance. Le tout avec cinq fautes au compteur !

« J’ai trouvé que Draymond avait été incroyable sur la fin en défense » résume Steve Kerr. « Sur le lay-up de Steph à huit secondes de la fin, il a bloqué son joueur, et c’était une action brillante ».

Pour Kevon Looney, son partenaire de la raquette, c’est une action que Green évoquait depuis longtemps. « C’est quelque chose que Draymond nous a demandé de faire tout au long de l’année. Cela se présente une fois de temps en temps pendant un match. C’était l’occasion parfaite, elle a été bien exécutée. C’est probablement le meilleur poseur d’écran de la ligue. Je ne pense pas qu’il soit suffisamment reconnu pour cela. Il a libéré Steph, et c’était une action importante pour nous ».

La meilleure défense, c’est l’attaque

Auteur du lay-up, Curry rend hommage à son compère. « Il a suffit d’un coup d’oeil entre nous au moment où je suis allé sur le côté pour voir le terrain et les options possibles » commente le meneur des Warriors. « Une fois qu’il m’a vu et que je pouvais voir son « body language », c’est devenu une action intelligente et le timing était parfait. »

Pour Green, « la plupart du temps, les défenseurs changent au large et Kleber a switché. J’ai alors su que Steph déborderait son joueur, et j’ai bloqué Bullock pour lui donner l’espace jusqu’au cercle. »

Auteur de 14 points, 8 passes, 4 rebonds, 4 contres et 3 interceptions en 25 minutes, Green a repris ses bonnes habitudes de noircir la feuille, et ce qu’il retient d’abord, c’est que c’est une victoire à l’extérieur, face à un adversaire direct. « C’est une énorme victoire en déplacement pour nous, et j’ai même appris qu’on avait pris le « tie-breaker ». Ce que je veux dire, c’est qu’on a besoin de manière générale de gagner à l’extérieur, simplement pour la confiance. On l’a prend, mais il reste huit matches. on doit faire en sorte de rester costauds à la maison, et d’essayer de s’appuyer sur ce qu’on a fait à l’extérieur depuis deux matches. »

Pour Green, la manière est aussi importante que le bilan comptable. « J’ai trouvé qu’on avait gardé notre sang-froid. Sur la fin, sur toutes les possessions, on a eu les shoots qu’on voulait. C’est la clé, car ça permet de poser notre défense, et de ne pas courir sur le repli défensif à chaque fois. Je trouve ça énorme, et sur la fin, notre attaque a aidé notre défense. »