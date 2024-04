Chaque dunk de Shaedon Sharpe fait toujours plus regretter son absence lors du dernier concours de dunks. Ce alley-oop, cette envolée et cette hauteur toujours aussi impressionnante, face au Jazz, le confirment encore parfaitement.

Mais le dunk de Ja Morant, à deux mains, face à Houston n’est pas mal non plus. On peut aussi apprécier le gros contre, sous forme de gifle, de Bennedict Mathurin sur OG Anunoby.